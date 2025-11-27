Овечкин обошел Айзермана по числу сыгранных матчей в НХЛ

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял чистое 23-е место в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
27 ноября 2025 • начало в 03:00
06:38 • Джон Карлсон
14:21 • Якоб Чичрун
(Сонни Милано, Этен Франк)
25:22 • Александр Овечкин
45:25 • Коннор Макмайкл
19:38 • Габриэль Виларди
21:24 • Габриэль Виларди
55:11 • Марк Шайфеле
"Вашингтон" принимает "Виннипег Джетс" в рамках регулярного первенства. Овечкин участвует в игре. Для 40-летнего форварда этот матч стал 1515-м в карьере в "регулярках" НХЛ.
По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги Овечкин обошел Стива Айзермана и занял чистое 23-е место рейтинга по этому показателю. Рекордсменом лиги является Патрик Марло, который за свою карьеру провел 1779 игр. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику защитнику "Колорадо Эвеланш" Бренту Бернсу (1519 матчей).