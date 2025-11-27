https://ria.ru/20251127/khokkey-2057877495.html
Сыновья Овечкина приняли участие в разминке перед матчем "Вашингтона" в НХЛ
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин принял участие в разминке перед матчем чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Виннипег Джетс" вместе со своими детьми.
"Вашингтон" принимает "Виннипег" в рамках регулярного первенства. Перед началом матча Овечкин вышел на разминку вместе со своими сыновьями Сергеем и Ильей, одетых в игровую форму "Кэпиталз" с восьмым игровым номером, под которым выступает российский хоккеист. Данная акция была разрешена лигой в рамках торжественной церемонии, которая прошла также перед началом матча между "Вашингтоном" и "Виннипегом". Мероприятие было посвящено Овечкину, который ранее достиг и преодолел отметку в 1500 матчей, сыгранных в чемпионатах лиги, а также стал первым в истории игроком, кому удалось забросить 900 и более шайб за карьеру в "регулярках" лиги.
Александру Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ. Всю свою карьеру в лиге он провел в "Вашингтоне". Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 907 заброшенных шайб в 1514 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).