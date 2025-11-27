https://ria.ru/20251127/khokkey-2057877199.html
"Вашингтон" провел красочную церемонию в честь Овечкина
"Вашингтон" провел красочную церемонию в честь Овечкина - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
"Вашингтон" провел красочную церемонию в честь Овечкина
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" провел торжественную церемонию в честь 900-й шайбы и 1500-го матча российского нападающего... РИА Новости Спорт, 27.11.2025
2025-11-27T03:24:00+03:00
2025-11-27T03:24:00+03:00
2025-11-27T04:22:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057881977_221:739:2162:1831_1920x0_80_0_0_7dc73b012b6e13930ad9c6d319c02437.jpg
/20251122/mihajlov-2056772169.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057881977_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2da16c095e0ce9b7bccf7b30537a3264.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин
"Вашингтон" провел красочную церемонию в честь Овечкина
"Вашингтон" провел церемонию в честь 900-й шайбы и 1500-й игры Овечкина в НХЛ
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" провел торжественную церемонию в честь 900-й шайбы и 1500-го матча российского нападающего Александра Овечкина в карьере в чемпионатах лиги.
"Вашингтон" принимает "Виннипег Джетс" в рамках регулярного первенства НХЛ. Перед началом встречи на площадке "Кэпиталз" состоялась торжественная церемония, посвященная Овечкину, который ранее достиг и преодолел отметку в 1500 матчей, сыгранных в чемпионатах лиги, а также стал первым в истории игроком, кому удалось забросить 900 и более шайб за карьеру в "регулярках" лиги.
Участие в церемонии приняли Александр Овечкин, его мать и двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР по баскетболу Татьяна Овечкина, супруга хоккеиста Анастасия и их сыновья Сергей и Илья. Также в мероприятии участвовали президент "Кэпиталз" по хоккейным операциям Брайан Маклеллан и генеральный менеджер клуба Крис Патрик. В рамках церемонии Овечкину подарили портрет с его изображением и золотую модель части клюшки с отметкой "900", а его матери и супруге вручили букеты цветов. В рамках церемонии на медиакубе "Кэпитал Уан Арены" было воспроизведено поздравительное видео, адресованное россиянину.
Александру Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ. Всю свою карьеру в лиге он провел в "Вашингтоне". Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 907 заброшенных шайб в 1514 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).