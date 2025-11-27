Рейтинг@Mail.ru
"Вашингтон" провел красочную церемонию в честь Овечкина
Хоккей
Хоккей
 
03:24 27.11.2025 (обновлено: 04:22 27.11.2025)
"Вашингтон" провел красочную церемонию в честь Овечкина
"Вашингтон" провел красочную церемонию в честь Овечкина - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
"Вашингтон" провел красочную церемонию в честь Овечкина
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" провел торжественную церемонию в честь 900-й шайбы и 1500-го матча российского нападающего...
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
2025
Новости
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин
"Вашингтон" провел красочную церемонию в честь Овечкина

"Вашингтон" провел церемонию в честь 900-й шайбы и 1500-й игры Овечкина в НХЛ

Александр Овечкин
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" провел торжественную церемонию в честь 900-й шайбы и 1500-го матча российского нападающего Александра Овечкина в карьере в чемпионатах лиги.
"Вашингтон" принимает "Виннипег Джетс" в рамках регулярного первенства НХЛ. Перед началом встречи на площадке "Кэпиталз" состоялась торжественная церемония, посвященная Овечкину, который ранее достиг и преодолел отметку в 1500 матчей, сыгранных в чемпионатах лиги, а также стал первым в истории игроком, кому удалось забросить 900 и более шайб за карьеру в "регулярках" лиги.
Участие в церемонии приняли Александр Овечкин, его мать и двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР по баскетболу Татьяна Овечкина, супруга хоккеиста Анастасия и их сыновья Сергей и Илья. Также в мероприятии участвовали президент "Кэпиталз" по хоккейным операциям Брайан Маклеллан и генеральный менеджер клуба Крис Патрик. В рамках церемонии Овечкину подарили портрет с его изображением и золотую модель части клюшки с отметкой "900", а его матери и супруге вручили букеты цветов. В рамках церемонии на медиакубе "Кэпитал Уан Арены" было воспроизведено поздравительное видео, адресованное россиянину.
Александру Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ. Всю свою карьеру в лиге он провел в "Вашингтоне". Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 907 заброшенных шайб в 1514 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
Овечкин побьет рекорд Гретцки по общему количеству голов, считает Михайлов
22 ноября, 10:47
