"Вашингтон" провел красочную церемонию в честь Овечкина

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" провел торжественную церемонию в честь 900-й шайбы и 1500-го матча российского нападающего Александра Овечкина в карьере в чемпионатах лиги.

"Вашингтон" принимает "Виннипег Джетс" в рамках регулярного первенства НХЛ. Перед началом встречи на площадке "Кэпиталз" состоялась торжественная церемония, посвященная Овечкину, который ранее достиг и преодолел отметку в 1500 матчей, сыгранных в чемпионатах лиги, а также стал первым в истории игроком, кому удалось забросить 900 и более шайб за карьеру в "регулярках" лиги.

Участие в церемонии приняли Александр Овечкин, его мать и двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР по баскетболу Татьяна Овечкина, супруга хоккеиста Анастасия и их сыновья Сергей и Илья. Также в мероприятии участвовали президент "Кэпиталз" по хоккейным операциям Брайан Маклеллан и генеральный менеджер клуба Крис Патрик. В рамках церемонии Овечкину подарили портрет с его изображением и золотую модель части клюшки с отметкой "900", а его матери и супруге вручили букеты цветов. В рамках церемонии на медиакубе "Кэпитал Уан Арены" было воспроизведено поздравительное видео, адресованное россиянину.