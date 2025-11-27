https://ria.ru/20251127/gusev-2058213793.html
Гусев не знает, засчитает ли Степашин проход "Зенита" в Кубке за победу
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Исполняющий обязанности главного тренера московского "Динамо" Ролан Гусев заявил журналистам, что не знает, засчитает ли член совета директоров "бело-голубых" Сергей Степашин за победу проход в полуфинал Кубка России по футболу, несмотря на поражение от петербургского "Зенита".
"Динамо" в четверг проиграло дома "Зениту" со счетом 0:1, но по сумме двух встреч (3:2) вышло в полуфинал пути РПЛ Кубка России. "Бело-голубые" проводили второй матч после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера. В первой игре москвичи разгромили махачкалинское "Динамо" (3:0). Ранее Степашин дал слово офицера футболистам, что оставит Гусева на посту главного тренера, если команда выиграет оставшиеся четыре матча до зимней паузы.
«
"Я не знаю, как это - идет в зачет, не идет. Я думаю, наверное, главное, что прошли. А дальше уже надо двигаться от игры к игре. Понятно, что я уже повторял, что на самом деле для "Динамо" эти четыре игры просто немного исправят ситуацию. Даже победные. Думаю, глобально турнирное положение они не исправят. Первые места, думаю, в данной ситуации тяжеловато достичь", - подчеркнул Гусев.
"Динамо" сыграет с московским "Спартаком" в полуфинале пути РПЛ Кубка России. За два тура до зимнего перерыва "Динамо" занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата страны.