Гусев посетовал, что не может быстро поменять игру "Динамо" в обороне

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Исполняющий обязанности главного тренера московского футбольного клуба "Динамо" Ролан Гусев заявил, что за короткий срок не может кардинально поменять игру команды в обороне.
"Динамо" в четверг проиграло дома "Зениту" со счетом 0:1, но по сумме двух встреч (3:2) вышло в полуфинал пути РПЛ Кубка России. "Бело-голубые" проводили второй матч после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера.
"Не надо было нам так низко садиться, мы планировали чуть по-другому играть, но этот задел в два мяча, наверное, сыграл с нами злую шутку. Поймите, за такой короткий срок не могу поменять кардинально игру в обороне. Понимал, что сегодня будем обороняться количеством, а не качеством. Если играть в сегодняшней игре в высокий прессинг, то могли бы получить больше от "Зенита". На сегодня главное - проход. Хотел бы выделить молодых ребят, они не стушевались, вышли и показали свой уровень. И плюс мы понимаем, что у нас уже через два дня игра с "Ахматом" и нам нужны свежие силы, исходили из матчей, которые нам предстоят", - сказал Гусев журналистам.