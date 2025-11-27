Рейтинг@Mail.ru
Гусев посетовал, что не может быстро поменять игру "Динамо" в обороне
Футбол
 
23:37 27.11.2025
Гусев посетовал, что не может быстро поменять игру "Динамо" в обороне
Гусев посетовал, что не может быстро поменять игру "Динамо" в обороне
футбол
динамо москва
ролан гусев
спорт
динамо москва, ролан гусев, спорт
Футбол, Динамо Москва, Ролан Гусев, Спорт
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Исполняющий обязанности главного тренера московского футбольного клуба "Динамо" Ролан Гусев заявил, что за короткий срок не может кардинально поменять игру команды в обороне.
"Динамо" в четверг проиграло дома "Зениту" со счетом 0:1, но по сумме двух встреч (3:2) вышло в полуфинал пути РПЛ Кубка России. "Бело-голубые" проводили второй матч после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера.
«
"Не надо было нам так низко садиться, мы планировали чуть по-другому играть, но этот задел в два мяча, наверное, сыграл с нами злую шутку. Поймите, за такой короткий срок не могу поменять кардинально игру в обороне. Понимал, что сегодня будем обороняться количеством, а не качеством. Если играть в сегодняшней игре в высокий прессинг, то могли бы получить больше от "Зенита". На сегодня главное - проход. Хотел бы выделить молодых ребят, они не стушевались, вышли и показали свой уровень. И плюс мы понимаем, что у нас уже через два дня игра с "Ахматом" и нам нужны свежие силы, исходили из матчей, которые нам предстоят", - сказал Гусев журналистам.
Даниил Денисов - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Гендиректор "Динамо" опроверг слухи об интересе к футболисту "Спартака"
ФутболДинамо МоскваРолан ГусевСпорт
 
