Пеклецова выиграла стартовую гонку Кубка России - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
12:51 27.11.2025
Пеклецова выиграла стартовую гонку Кубка России
Пеклецова выиграла стартовую гонку Кубка России - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Пеклецова выиграла стартовую гонку Кубка России
Алина Пеклецова стала победительницей гонки на 10 км свободным стилем на первом этапе Кубка России, который проходит в Кировске. РИА Новости Спорт, 27.11.2025
спорт, кировск, лыжные виды спорта
Спорт, Кировск, Лыжные виды спорта
Пеклецова выиграла стартовую гонку Кубка России

Пеклецова выиграла стартовую гонку нового сезона Кубка России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРоссийская лыжница Алина Пеклецова
Российская лыжница Алина Пеклецова - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Российская лыжница Алина Пеклецова. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Алина Пеклецова стала победительницей гонки на 10 км свободным стилем на первом этапе Кубка России, который проходит в Кировске.
Гонка открыла новый сезон по лыжным гонкам. Пеклецова преодолела дистанцию за 26 минут 14,0 секунды. Второй стала Екатерина Никитина (отставание 29,6 секунды), третьей стала Лидия Горбунова (+38,5).
Также в четверг пройдет мужская гонка на 15 км свободным стилем.
Беговые лыжи - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Лыжные эстафеты без россиян выглядят как пародия, считают в Норвегии
25 ноября, 18:48
 
