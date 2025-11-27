https://ria.ru/20251127/gonka-2057994963.html
Пеклецова выиграла стартовую гонку Кубка России
Пеклецова выиграла стартовую гонку Кубка России - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Пеклецова выиграла стартовую гонку Кубка России
Алина Пеклецова стала победительницей гонки на 10 км свободным стилем на первом этапе Кубка России, который проходит в Кировске. РИА Новости Спорт, 27.11.2025
кировск
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Алина Пеклецова стала победительницей гонки на 10 км свободным стилем на первом этапе Кубка России, который проходит в Кировске.
Гонка открыла новый сезон по лыжным гонкам. Пеклецова преодолела дистанцию за 26 минут 14,0 секунды. Второй стала Екатерина Никитина (отставание 29,6 секунды), третьей стала Лидия Горбунова (+38,5).
Также в четверг пройдет мужская гонка на 15 км свободным стилем.