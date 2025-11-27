Дюков назвал Симоняна примером служения футболу

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что бывший игрок сборной СССР и московского "Спартака" Никита Симонян навсегда останется примером служения футболу и своей стране.
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Он являлся победителем Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в РФС.
"Это, безусловно, огромная утрата для всего футбола. Сегодня мы провожаем человека, которого безгранично уважали. Мы, безусловно, будем помнить его победы. Его судьба была неразрывно связана с футболом. Он бился за команду и свою страну. Для всех нас он будет примером служения футболу и своей стране", - заявил Дюков во время церемонии прощания с олимпийским чемпионом.
Церемония прощания с Симоняном проходит в четверг на стадионе московского "Спартака". В среду "красно-белые" в гостях обыграли московский "Локомотив" (3:2) и вышли в полуфинал пути РПЛ Кубка России. "Совсем недавно мы поздравляли его на стадионе с 99-летием. Он до последнего принимал участие в футболе и в делах "Спартака". Думаю, вчерашнюю игру Никита Павлович тоже оценил бы. Вечная память великому футболисту", - сказал гендиректор "Спартака" Сергей Некрасов.
Симонян - заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР, был удостоен орденов "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, звания "Заслуженный работник физической культуры РФ". В октябре президент России Владимир Путин присвоил Симоняну звание Героя Труда за большой вклад в популяризацию отечественного футбола. Симонян был награжден олимпийским орденом МОК и орденом Международной федерации футбола (ФИФА).
"Сегодня мы прощаемся с великим, легендарным человеком. Вся его жизнь была посвящена футболу. Будучи президентом РФС, он внес огромный вклад в развитие российского футбола. У него было много наград. Совсем недавно ему присвоили звание Героя Труда России. Он очень гордился тем, что встал в один ряд с великими людьми нашего государства. Его величие выходило за рамки нашей страны: он был очень уважаемым человеком за рубежом. Это - легенда мирового футбола. Никита Павлович был награжден орденом "За заслуги в развитии мирового футбола". Это был человек с безупречной репутацией, единственный в стране из спортивных деятелей, получивший приз честной игры. Это характеризует его как человека легендарного и народного", - добавил почетный президент РФС Вячеслав Колосков.
Игнатьев назвал Симоняна легендарным человеком
25 ноября, 12:51