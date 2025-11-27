Рейтинг@Mail.ru
"Динамо" по сумме двух матчей прошло "Зенит" в Кубке России
22:33 27.11.2025 (обновлено: 23:43 27.11.2025)
"Динамо" по сумме двух матчей прошло "Зенит" в Кубке России
"Динамо" по сумме двух матчей прошло "Зенит" в Кубке России
Московское "Динамо" дома уступило петербургскому "Зениту" в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России по футболу, но по сумме двух встреч вышло в... РИА Новости Спорт, 27.11.2025
спорт, зенит, динамо москва, андрей мостовой
Футбол, Спорт, Зенит, Динамо Москва, Андрей Мостовой
"Динамо" по сумме двух матчей прошло "Зенит" в Кубке России

"Динамо" уступило "Зениту", но пробилось в 1/2 финала Кубка России

Футбол. Кубок России. "Динамо" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
Футбол. Кубок России. Динамо (Москва) - Зенит (Санкт-Петербург)
© РИА Новости / Иван Водопьянов
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Московское "Динамо" дома уступило петербургскому "Зениту" в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России по футболу, но по сумме двух встреч вышло в полуфинал.
Встреча прошла в четверг в Москве на домашнем стадионе "Динамо" и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Зенита". Единственный мяч на 29-й минуте забил Андрей Мостовой, реализовавший пенальти.
Кубок России по футболу
27 ноября 2025 • начало в 20:30
Завершен
Динамо Москва
0 : 1
Зенит
30‎’‎ • Андрей Мостовой (П)
В первом матче победу со счетом 3:1 на выезде одержало "Динамо".
В полуфинале пути РПЛ "Динамо" встретится с московским "Спартаком". "Зенит" в рамках второго этапа четвертьфинала пути регионов сыграет с калининградской "Балтикой". Игры пройдут в весенней части сезона.
Перед началом матча прошла минута молчания в память об олимпийском чемпионе 1956 года Никите Симоняне, который умер 23 ноября в возрасте 99 лет.
"Крылья" обыграли "КАМАЗ" в матче 1/4 финала пути регионов Кубка России
Вчера, 20:18
 
Футбол Спорт Зенит Динамо Москва Андрей Мостовой
 
