"Динамо" по сумме двух матчей прошло "Зенит" в Кубке России

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Московское "Динамо" дома уступило петербургскому "Зениту" в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России по футболу, но по сумме двух встреч вышло в полуфинал.
Встреча прошла в четверг в Москве на домашнем стадионе "Динамо" и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Зенита". Единственный мяч на 29-й минуте забил Андрей Мостовой, реализовавший пенальти.
В первом матче победу со счетом 3:1 на выезде одержало "Динамо".
В полуфинале пути РПЛ "Динамо" встретится с московским "Спартаком". "Зенит" в рамках второго этапа четвертьфинала пути регионов сыграет с калининградской "Балтикой". Игры пройдут в весенней части сезона.
Перед началом матча прошла минута молчания в память об олимпийском чемпионе 1956 года Никите Симоняне, который умер 23 ноября в возрасте 99 лет.