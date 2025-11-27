"Динамо" по сумме двух матчей прошло "Зенит" в Кубке России

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Московское "Динамо" дома уступило петербургскому "Зениту" в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России по футболу, но по сумме двух встреч вышло в полуфинал.

Встреча прошла в четверг в Москве на домашнем стадионе "Динамо" и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Зенита". Единственный мяч на 29-й минуте забил Андрей Мостовой, реализовавший пенальти.

В первом матче победу со счетом 3:1 на выезде одержало "Динамо".

В полуфинале пути РПЛ "Динамо" встретится с московским "Спартаком". "Зенит" в рамках второго этапа четвертьфинала пути регионов сыграет с калининградской "Балтикой". Игры пройдут в весенней части сезона.