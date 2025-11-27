Рейтинг@Mail.ru
Гендиректор "Динамо" опроверг слухи об интересе к футболисту "Спартака" - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:24 27.11.2025 (обновлено: 23:33 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/denisov-2058211102.html
Гендиректор "Динамо" опроверг слухи об интересе к футболисту "Спартака"
Гендиректор "Динамо" опроверг слухи об интересе к футболисту "Спартака" - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Гендиректор "Динамо" опроверг слухи об интересе к футболисту "Спартака"
Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что клуб не планирует трансфер футболиста столичного "Спартака" Даниила Денисова. РИА Новости Спорт, 27.11.2025
2025-11-27T23:24:00+03:00
2025-11-27T23:33:00+03:00
футбол
спорт
павел пивоваров
динамо москва
российская премьер-лига (рпл)
трансферы в рпл
спартак москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041703738_0:44:1872:1097_1920x0_80_0_0_b7dbdfd837727dd2aa1988ebc80e1df3.jpg
/20251127/pivovarov-2058210846.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041703738_0:0:1664:1248_1920x0_80_0_0_f3b8912dd41f4fc8c5e1c2780197cc1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, павел пивоваров, динамо москва, российская премьер-лига (рпл), трансферы в рпл, спартак москва
Футбол, Спорт, Павел Пивоваров, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Трансферы в РПЛ, Спартак Москва
Гендиректор "Динамо" опроверг слухи об интересе к футболисту "Спартака"

Пивоваров опроверг слухи об интересе "Динамо" к футболисту "Спартака" Денисову

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДаниил Денисов
Даниил Денисов - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Даниил Денисов. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что клуб не планирует трансфер футболиста столичного "Спартака" Даниила Денисова.
В четверг "Динамо" дома уступило петербургскому "Зениту" в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России. В первой игре московская команда одержала победу со счетом 3:1. Ранее журналист Иван Карпов сообщил об интересе к Денисову со стороны "Динамо" и "Краснодара".
«
"То, что Денисов хочет перейти в "Динамо", - это слухи", - заявил Пивоваров журналистам.
В полуфинале пути РПЛ Кубка России "Динамо" встретится со "Спартаком".
Павел Пивоваров - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Гендир объяснил, почему "Динамо" было непросто в победном матче с "Зенитом"
Вчера, 23:21
 
ФутболСпортПавел ПивоваровДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Трансферы в РПЛСпартак Москва
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Автомобилист
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Лада
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ницца
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Янг Бойз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Мидтъюлланн
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Селтик
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бранн
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Динамо Загреб
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    ФКСБ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Зальцбург
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    АЕК Афины
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Кристал Пэлас
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала