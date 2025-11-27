https://ria.ru/20251127/denisov-2058211102.html
Гендиректор "Динамо" опроверг слухи об интересе к футболисту "Спартака"
Гендиректор "Динамо" опроверг слухи об интересе к футболисту "Спартака" - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Гендиректор "Динамо" опроверг слухи об интересе к футболисту "Спартака"
Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что клуб не планирует трансфер футболиста столичного "Спартака" Даниила Денисова. РИА Новости Спорт, 27.11.2025
