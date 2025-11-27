Дегтярев ожидает ряд решений по статусу российских атлетов в этом году

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев, комментируя решение Международной федерации дзюдо (IJF) допустить российских атлетов к участию в международных соревнованиях с национальным флагом и гимном, отметил, что в 2025 году ожидается еще ряд важнейший решений касательно статуса отечественных атлетов.

Исполком IJF в четверг проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. Российские спортсмены будут выступать с флагом и гимном, начиная с турнира Большого шлема по дзюдо в Абу-Даби, который стартует в пятницу, 28 ноября.

« "Хочу поздравить от нашей дружной команды федерацию дзюдо с решением, которое принял исполком Международной федерации дзюдо. Мы ожидали, что дзюдо будет первой федерацией, которая вернет гимн и флаг, и это произошло. Ожидаем, что гимн и флаг мы увидим на ближайшем Гран-при в Абу-Даби, который начнется уже завтра", - заявил Дегтярев в рамках Национальной спортивной премии Министерства спорта РФ.

"Мы движемся равномерно по всем фронтам: саночники уже готовятся к олимпийскому отбору, мы готовимся к возвращению в олимпийскую спортивную семью сообразно нашему вкладу в мировой спорт. С пути нас не собьешь", - добавил Дегтярев.

Ранее в сентябре генассамблея Международного паралимпийского комитета (IPC) восстановила в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). "Также поздравляем паралимпийцев, которых в полноправном статусе вернул Международный паралимпийский комитет. В этом году ожидаем еще ряд важнейших решений", - отметил министр.