27.11.2025

Дегтярев ожидает ряд решений по статусу российских атлетов в этом году
18:07 27.11.2025
Дегтярев ожидает ряд решений по статусу российских атлетов в этом году
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев, комментируя решение Международной федерации дзюдо (IJF) допустить российских атлетов к участию в международных соревнованиях...
Дегтярев ожидает ряд решений по статусу российских атлетов в этом году

Дегтярев: в этом году ожидаем ряд важных решений по статусу российских атлетов

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев, комментируя решение Международной федерации дзюдо (IJF) допустить российских атлетов к участию в международных соревнованиях с национальным флагом и гимном, отметил, что в 2025 году ожидается еще ряд важнейший решений касательно статуса отечественных атлетов.
Исполком IJF в четверг проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. Российские спортсмены будут выступать с флагом и гимном, начиная с турнира Большого шлема по дзюдо в Абу-Даби, который стартует в пятницу, 28 ноября.
"Хочу поздравить от нашей дружной команды федерацию дзюдо с решением, которое принял исполком Международной федерации дзюдо. Мы ожидали, что дзюдо будет первой федерацией, которая вернет гимн и флаг, и это произошло. Ожидаем, что гимн и флаг мы увидим на ближайшем Гран-при в Абу-Даби, который начнется уже завтра", - заявил Дегтярев в рамках Национальной спортивной премии Министерства спорта РФ.
"Мы движемся равномерно по всем фронтам: саночники уже готовятся к олимпийскому отбору, мы готовимся к возвращению в олимпийскую спортивную семью сообразно нашему вкладу в мировой спорт. С пути нас не собьешь", - добавил Дегтярев.
Ранее в сентябре генассамблея Международного паралимпийского комитета (IPC) восстановила в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). "Также поздравляем паралимпийцев, которых в полноправном статусе вернул Международный паралимпийский комитет. В этом году ожидаем еще ряд важнейших решений", - отметил министр.
Церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2025 год проходит в здании министерства спорта России. Победителя в каждой номинации называет экспертный совет, в который входят известные спортсмены, тренеры, политики и деятели культуры России. Каждый лауреат получает премию в 1 миллион рублей.
