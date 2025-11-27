"Работал до последних дней": Дегтярев простился с Симоняном

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Олимпийский чемпион 1956 года по футболу Никита Симонян работал до последних дней и стремился передать свои знания и опыт, заявил на церемонии прощания министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Экс-футболист скончался 23 ноября в возрасте 99 лет. Церемония прощания проходит в четверг на домашнем стадионе московского "Спартака".

"Мне довелось несколько раз пообщаться лично с нашей легендой. Никита Павлович оставил в моем сердце впечатление светлого человека. От него всегда веяло любовью. Он работал до последних дней. Делился своими знаниями, опытом. Давал очень качественные, мудрые советы. Светлая память ему", - сказал Дегтярев.

Перед этим министр зачитал телеграмму президента России Владимира Путина родным и близким Симоняна.

Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе.