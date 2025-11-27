https://ria.ru/20251127/degtyarev-2057962431.html
"Работал до последних дней": Дегтярев простился с Симоняном
"Работал до последних дней": Дегтярев простился с Симоняном
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Олимпийский чемпион 1956 года по футболу Никита Симонян работал до последних дней и стремился передать свои знания и опыт, заявил на церемонии прощания министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Экс-футболист скончался 23 ноября в возрасте 99 лет. Церемония прощания проходит в четверг на домашнем стадионе московского "Спартака".
"Мне довелось несколько раз пообщаться лично с нашей легендой. Никита Павлович оставил в моем сердце впечатление светлого человека. От него всегда веяло любовью. Он работал до последних дней. Делился своими знаниями, опытом. Давал очень качественные, мудрые советы. Светлая память ему", - сказал Дегтярев.
Перед этим министр зачитал телеграмму президента России Владимира Путина родным и близким Симоняна.
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе.
Симонян - заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР, был удостоен орденов "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, звания "Заслуженный работник физической культуры РФ". В октябре президент России Владимир Путин присвоил Симоняну звание Героя Труда за большой вклад в популяризацию отечественного футбола. Симонян был награжден олимпийским орденом МОК и орденом Международной федерации футбола (ФИФА).