Рейтинг@Mail.ru
"Работал до последних дней": Дегтярев простился с Симоняном - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:47 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/degtyarev-2057962431.html
"Работал до последних дней": Дегтярев простился с Симоняном
"Работал до последних дней": Дегтярев простился с Симоняном - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
"Работал до последних дней": Дегтярев простился с Симоняном
Олимпийский чемпион 1956 года по футболу Никита Симонян работал до последних дней и стремился передать свои знания и опыт, заявил на церемонии прощания министр... РИА Новости Спорт, 27.11.2025
2025-11-27T11:47:00+03:00
2025-11-27T11:47:00+03:00
футбол
спорт
ссср
россия
мельбурн
никита симонян
михаил дегтярев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024192869_0:98:2835:1693_1920x0_80_0_0_443938b54775ccd91a3f11297396519d.jpg
/20251127/venok-2057929240.html
/20251127/dyukov-2057949602.html
ссср
россия
мельбурн
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024192869_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_36e62b87c267d8df6703a01d44531abe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ссср, россия, мельбурн, никита симонян, михаил дегтярев, владимир путин, спартак москва, международный олимпийский комитет (мок), международная федерация футбола (фифа)
Футбол, Спорт, СССР, Россия, Мельбурн, Никита Симонян, Михаил Дегтярев, Владимир Путин, Спартак Москва, Международный олимпийский комитет (МОК), Международная федерация футбола (ФИФА)
"Работал до последних дней": Дегтярев простился с Симоняном

Дегтярев: Симонян работал до последних дней и делился своими знаниями и опытом

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев на ПМЭФ-2025
Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Олимпийский чемпион 1956 года по футболу Никита Симонян работал до последних дней и стремился передать свои знания и опыт, заявил на церемонии прощания министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Экс-футболист скончался 23 ноября в возрасте 99 лет. Церемония прощания проходит в четверг на домашнем стадионе московского "Спартака".
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин прислал венок на церемонию прощания с Никитой Симоняном
Вчера, 10:29
"Мне довелось несколько раз пообщаться лично с нашей легендой. Никита Павлович оставил в моем сердце впечатление светлого человека. От него всегда веяло любовью. Он работал до последних дней. Делился своими знаниями, опытом. Давал очень качественные, мудрые советы. Светлая память ему", - сказал Дегтярев.
Перед этим министр зачитал телеграмму президента России Владимира Путина родным и близким Симоняна.
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе.
Симонян - заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР, был удостоен орденов "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, звания "Заслуженный работник физической культуры РФ". В октябре президент России Владимир Путин присвоил Симоняну звание Героя Труда за большой вклад в популяризацию отечественного футбола. Симонян был награжден олимпийским орденом МОК и орденом Международной федерации футбола (ФИФА).
Баннер в память о футболисте Никите Симоняне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Дюков назвал Симоняна примером служения футболу
Вчера, 11:27
 
ФутболСпортСССРРоссияМельбурнНикита СимонянМихаил ДегтяревВладимир ПутинСпартак МоскваМеждународный олимпийский комитет (МОК)Международная федерация футбола (ФИФА)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Автомобилист
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Лада
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ницца
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Янг Бойз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Мидтъюлланн
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Селтик
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бранн
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Динамо Загреб
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    ФКСБ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Зальцбург
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    АЕК Афины
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Кристал Пэлас
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала