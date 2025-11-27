Галактионов рассказал о ситуации с контрактом Баринова

«

"Те информационные вбросы, которые проходят в день матча, придают нервозности. Это не совсем приятно. Представителям СМИ нужно дозированно выкладывать информацию и не за несколько часов до матча. Дима - наш капитан и основополагающий игрок. Надеюсь, конструктив в переговорном процессе будет продолжаться и все точки соприкосновения будут найдены. Рассчитываем ли мы на него на следующий сезон? Текущий сезон еще не закончился. Давайте поэтапно действовать и ждать информацию на официальном сайте", - заявил Галактионов.