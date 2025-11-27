https://ria.ru/20251127/barinov-2057868026.html
Галактионов рассказал о ситуации с контрактом Баринова
Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов заявил журналистам, что надеется на конструктивный переговорный процесс футбольного клуба с капитаном РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Галактионов рассказал о ситуации с контрактом Баринова
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов заявил журналистам, что надеется на конструктивный переговорный процесс футбольного клуба с капитаном Дмитрием Бариновым о продлении контракта.
В среду "Локомотив" уступил московскому "Спартаку" (1:3) в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России. Баринов вышел в старте и отыграл весь матч. Контракт полузащитника с "Локомотивом" рассчитан до июня 2026 года. Зимой полузащитник получит право вести переговоры с другими клубами относительно дальнейшего трудоустройства. В начале октября главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов заявил, что его тревожит ситуация вокруг продления контракта Баринова.
«
"Те информационные вбросы, которые проходят в день матча, придают нервозности. Это не совсем приятно. Представителям СМИ нужно дозированно выкладывать информацию и не за несколько часов до матча. Дима - наш капитан и основополагающий игрок. Надеюсь, конструктив в переговорном процессе будет продолжаться и все точки соприкосновения будут найдены. Рассчитываем ли мы на него на следующий сезон? Текущий сезон еще не закончился. Давайте поэтапно действовать и ждать информацию на официальном сайте", - заявил Галактионов.
Баринов - воспитанник "Локомотива". Он выступает за основной состав команды с сезона-2014/15. За это время полузащитник стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, а также трижды завоевал Кубок России. В составе "Локомотива" Баринов сыграл 272 матча и забил 12 мячей. В активе игрока также 23 встречи за сборную России.