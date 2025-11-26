ЦСКА оштрафовали на 200 тысяч рублей после дерби

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Московский ЦСКА оштрафован на 200 тысяч рублей за неправомерное действие болельщика после дерби со столичным "Спартаком" в чемпионате России по футболу, сообщил журналистам глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.