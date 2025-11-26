ЦСКА оштрафовали на 200 тысяч рублей после дерби

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Московский ЦСКА оштрафован на 200 тысяч рублей за неправомерное действие болельщика после дерби со столичным "Спартаком" в чемпионате России по футболу, сообщил журналистам глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
Встреча Российской премьер-лиги (РПЛ) состоялась в субботу на стадионе "Спартака" и завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. После матча в СМИ была опубликована видеозапись, на которой группа фанатов "красно-белых" около домашнего стадиона избивает болельщика с шарфом ЦСКА. Позднее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании правонарушителей, а также об установлении личностей трех участников драки. Болельщик ЦСКА, который спровоцировал конфликт, приговорен к пяти суткам административного ареста, ему запрещено посещать матчи сроком на три года.
"ЦСКА за неправомерное действие болельщика оштрафовать на 200 тысяч рублей и 20 тысяч рублей за скандирование ненормативной лексики", - сказал Григорьянц.
