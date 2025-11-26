Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА оштрафовали на 200 тысяч рублей после дерби - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:12 26.11.2025 (обновлено: 17:47 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/shtraf-2057780862.html
ЦСКА оштрафовали на 200 тысяч рублей после дерби
ЦСКА оштрафовали на 200 тысяч рублей после дерби - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
ЦСКА оштрафовали на 200 тысяч рублей после дерби
Московский ЦСКА оштрафован на 200 тысяч рублей за неправомерное действие болельщика после дерби со столичным "Спартаком" в чемпионате России по футболу, сообщил РИА Новости Спорт, 26.11.2025
2025-11-26T17:12:00+03:00
2025-11-26T17:47:00+03:00
футбол
спорт
артур григорьянц
спартак москва
пфк цска
российский футбольный союз (рфс)
российская премьер-лига (рпл)
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932686180_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_277aeb740df05a24c4ac8a416ffb7e9d.jpg
/20251126/romanov-2057731564.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932686180_142:0:1280:853_1920x0_80_0_0_0bba6aabdac1df08e21eed83bc1885b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, артур григорьянц, спартак москва, пфк цска, российский футбольный союз (рфс), российская премьер-лига (рпл), вокруг спорта
Футбол, Спорт, Артур Григорьянц, Спартак Москва, ПФК ЦСКА, Российский футбольный союз (РФС), Российская премьер-лига (РПЛ), Вокруг спорта
ЦСКА оштрафовали на 200 тысяч рублей после дерби

ЦСКА оштрафовали на 200 тыс рублей за действия болельщика после матча

© Фото : Пресс-служба ПФК ЦСКАБолельщики ПФК ЦСКА
Болельщики ПФК ЦСКА - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : Пресс-служба ПФК ЦСКА
Болельщики ПФК ЦСКА. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Московский ЦСКА оштрафован на 200 тысяч рублей за неправомерное действие болельщика после дерби со столичным "Спартаком" в чемпионате России по футболу, сообщил журналистам глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
Встреча Российской премьер-лиги (РПЛ) состоялась в субботу на стадионе "Спартака" и завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. После матча в СМИ была опубликована видеозапись, на которой группа фанатов "красно-белых" около домашнего стадиона избивает болельщика с шарфом ЦСКА. Позднее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании правонарушителей, а также об установлении личностей трех участников драки. Болельщик ЦСКА, который спровоцировал конфликт, приговорен к пяти суткам административного ареста, ему запрещено посещать матчи сроком на три года.
«
"ЦСКА за неправомерное действие болельщика оштрафовать на 200 тысяч рублей и 20 тысяч рублей за скандирование ненормативной лексики", - сказал Григорьянц.
Вадим Романов - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Семин похвалил Романова после победы над ЦСКА
26 ноября, 14:57
 
ФутболСпортАртур ГригорьянцСпартак МоскваПФК ЦСКАРоссийский футбольный союз (РФС)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Вокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Автомобилист
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Лада
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ницца
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Янг Бойз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Мидтъюлланн
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Селтик
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бранн
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Динамо Загреб
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    ФКСБ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Зальцбург
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    АЕК Афины
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Кристал Пэлас
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала