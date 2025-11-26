https://ria.ru/20251126/pszh-tottenkhem-smotret-match-2057827550.html
"ПСЖ" — "Тоттенхэм": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 26 ноября
"ПСЖ" — "Тоттенхэм": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 26 ноября - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
"ПСЖ" — "Тоттенхэм": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 26 ноября
"ПСЖ" и "Тоттенхэм" встретятся в матче пятого тура Лиги чемпионов УЕФА. РИА Новости Спорт, 26.11.2025
2025-11-26T22:00:00+03:00
2025-11-26T22:00:00+03:00
2025-11-26T22:00:00+03:00
футбол
спорт
тоттенхэм хотспур
лига чемпионов уефа
анонсы и трансляции матчей
пари сен-жермен (псж)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043641209_0:103:1081:711_1920x0_80_0_0_219fc4095dbf2b2bffd202c250c3fa70.jpg
/20251126/chelsi-barselona-2057524107.html
