https://ria.ru/20251126/popovich-2057846924.html
Футболист ЦСКА Попович планирует посмотреть мультик про богатырей
Футболист ЦСКА Попович планирует посмотреть мультик про богатырей - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Футболист ЦСКА Попович планирует посмотреть мультик про богатырей
Футболист ПФК ЦСКА Матия Попович сообщил журналистам, что собирается посмотреть мультфильм про русского богатыря Алешу Поповича, чтобы понять, с кем его... РИА Новости Спорт, 26.11.2025
2025-11-26T22:00:00+03:00
2025-11-26T22:00:00+03:00
2025-11-26T22:03:00+03:00
футбол
пфк цска
кубок россии по футболу
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057843043_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_d1e4829a513fb49da9257db5799bc64a.jpg
/20251126/tsska--2057831939.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057843043_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_5509876938254ba38308541dd8f36ad7.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пфк цска, кубок россии по футболу, спорт
Футбол, ПФК ЦСКА, Кубок России по футболу, Спорт
Футболист ЦСКА Попович планирует посмотреть мультик про богатырей
Матия Попович рассказал, что хочет посмотреть мультфильм про русского богатыря