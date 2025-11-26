Рейтинг@Mail.ru
Футболист ЦСКА Попович планирует посмотреть мультик про богатырей - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:00 26.11.2025 (обновлено: 22:03 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/popovich-2057846924.html
Футболист ЦСКА Попович планирует посмотреть мультик про богатырей
Футболист ЦСКА Попович планирует посмотреть мультик про богатырей - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Футболист ЦСКА Попович планирует посмотреть мультик про богатырей
Футболист ПФК ЦСКА Матия Попович сообщил журналистам, что собирается посмотреть мультфильм про русского богатыря Алешу Поповича, чтобы понять, с кем его... РИА Новости Спорт, 26.11.2025
2025-11-26T22:00:00+03:00
2025-11-26T22:03:00+03:00
футбол
пфк цска
кубок россии по футболу
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057843043_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_d1e4829a513fb49da9257db5799bc64a.jpg
/20251126/tsska--2057831939.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057843043_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_5509876938254ba38308541dd8f36ad7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
пфк цска, кубок россии по футболу, спорт
Футбол, ПФК ЦСКА, Кубок России по футболу, Спорт
Футболист ЦСКА Попович планирует посмотреть мультик про богатырей

Матия Попович рассказал, что хочет посмотреть мультфильм про русского богатыря

© РИА Новости / Иван Водопьянов | Перейти в медиабанкМатия Попович и Игорь Акинфеев
Матия Попович и Игорь Акинфеев - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Иван Водопьянов
Перейти в медиабанк
Матия Попович и Игорь Акинфеев. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Футболист ПФК ЦСКА Матия Попович сообщил журналистам, что собирается посмотреть мультфильм про русского богатыря Алешу Поповича, чтобы понять, с кем его сравнивают.
В среду ЦСКА обыграл махачкалинское "Динамо" (2:1, 5:4 - по пенальти) в ответной игре 1/4 финала пути РПЛ Кубка России. Серб отметился голом на 90-й минуте, который перевел матч в серию послематчевых 11-метровых ударов.
«
"Мне показывали и рассказывали про Алешу Поповича, но я пока не совсем понял, кто этот персонаж. Обязательно посмотрю этот российский мультфильм", - сказал Попович.
Попович перешел в ЦСКА 11 сентября, подписав контракт до конца сезона 2027/28.
"Я сразу адаптировался в Москве. Все люди здесь, как в Сербии. Могу сказать только лучшие слова, здесь просто топ", - добавил футболист.
Эмблема ПФК ЦСКА - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
ЦСКА вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России
26 ноября, 20:19
 
ФутболПФК ЦСКАКубок России по футболуСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Автомобилист
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Лада
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ницца
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Янг Бойз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Мидтъюлланн
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Селтик
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бранн
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Динамо Загреб
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    ФКСБ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Зальцбург
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    АЕК Афины
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Кристал Пэлас
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала