Панихида по Никите Симоняну прошла в армянском храме в Москве
Футбол
Футбол
 
23:55 26.11.2025 (обновлено: 12:03 27.11.2025)
Панихида по Никите Симоняну прошла в армянском храме в Москве
Панихида по Никите Симоняну прошла в армянском храме в Москве - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Панихида по Никите Симоняну прошла в армянском храме в Москве
Панихида об упокоении души тренера, Героя труда РФ Никиты Симоняна прошла в среду в церкви "Сурб Хач" (Святого Креста) армянского храмового комплекса в Москве,... РИА Новости Спорт, 27.11.2025
2025-11-26T23:55:00+03:00
2025-11-27T12:03:00+03:00
футбол
никита симонян
александр дюков
александр тарханов
российский футбольный союз (рфс)
спартак москва
Футбол, Никита Симонян, Александр Дюков, Александр Тарханов, Российский футбольный союз (РФС), Спартак Москва
Панихида по Никите Симоняну прошла в армянском храме в Москве

Панихида по тренеру Никите Симоняну прошла в армянском храме в Москве

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Панихида об упокоении души тренера, Героя труда РФ Никиты Симоняна прошла в среду в церкви "Сурб Хач" (Святого Креста) армянского храмового комплекса в Москве, сообщил РИА Новости представитель по взаимодействию с государственными и общественными структурами Российской и Ново-Нахичеванской Епархии Святой Армянской Апостольской Православной Церкви Левон Муканян.
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Пашинян направил Путину телеграмму в связи с кончиной Никиты Симоняна
24 ноября, 19:05
"Панихида по футболисту и тренеру, Герою труда РФ Никите Симоняну состоялась в среду вечером в церкви Сурб Хач (Святого Креста) московского армянского храмового комплекса. Проститься с ним пришли родные, близкие, коллеги, в том числе глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, тренеры Александр Тарханов, Олег Романцев и многие другие. Глава епархии, архиепископ Езрас Нерсесян в своей речи подчеркнул, что Никита Симонян всегда был патриотом Армении и России, отметив, что для него Симонян был Мкртычем Погосовичем - армянином с момента рождения и до самой смерти", - рассказал РИА Новости в среду Левон Муканян.
По его словам, панихида прошла после вечерней службы.
"Тело Симоняна осталось в храме, утром его перевезут на стадион "Спартака" - "Лукойл-арена", где состоится гражданская панихида. Похоронят Симоняна на Ваганьковском кладбище в четверг", - сказал Левон Муканян.
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе.
Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна
24 ноября, 19:08
 
Футбол, Никита Симонян, Александр Дюков, Александр Тарханов, Российский футбольный союз (РФС), Спартак Москва
 
