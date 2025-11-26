Панихида по Никите Симоняну прошла в армянском храме в Москве

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Панихида об упокоении души тренера, Героя труда РФ Никиты Симоняна прошла в среду в церкви "Сурб Хач" (Святого Креста) армянского храмового комплекса в Москве, сообщил РИА Новости представитель по взаимодействию с государственными и общественными структурами Российской и Ново-Нахичеванской Епархии Святой Армянской Апостольской Православной Церкви Левон Муканян.
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.
"Панихида по футболисту и тренеру, Герою труда РФ Никите Симоняну состоялась в среду вечером в церкви Сурб Хач (Святого Креста) московского армянского храмового комплекса. Проститься с ним пришли родные, близкие, коллеги, в том числе глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, тренеры Александр Тарханов, Олег Романцев и многие другие. Глава епархии, архиепископ Езрас Нерсесян в своей речи подчеркнул, что Никита Симонян всегда был патриотом Армении и России, отметив, что для него Симонян был Мкртычем Погосовичем - армянином с момента рождения и до самой смерти", - рассказал РИА Новости в среду Левон Муканян.
По его словам, панихида прошла после вечерней службы.
"Тело Симоняна осталось в храме, утром его перевезут на стадион "Спартака" - "Лукойл-арена", где состоится гражданская панихида. Похоронят Симоняна на Ваганьковском кладбище в четверг", - сказал Левон Муканян.
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе.
