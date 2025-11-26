Панихида по Никите Симоняну прошла в армянском храме в Москве

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Панихида об упокоении души тренера, Героя труда РФ Никиты Симоняна прошла в среду в церкви "Сурб Хач" (Святого Креста) армянского храмового комплекса в Москве, сообщил РИА Новости представитель по взаимодействию с государственными и общественными структурами Российской и Ново-Нахичеванской Епархии Святой Армянской Апостольской Православной Церкви Левон Муканян.