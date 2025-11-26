Рейтинг@Mail.ru
Капитан "Оттавы" вернулся в строй после операции на пальце - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
18:30 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/nhl-2057810062.html
Капитан "Оттавы" вернулся в строй после операции на пальце
Капитан "Оттавы" вернулся в строй после операции на пальце - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Капитан "Оттавы" вернулся в строй после операции на пальце
Капитан "Оттавы Сенаторз" американский нападающий Брэди Ткачук вернулся в строй после операции на большом пальце правой руки, сообщается на сайте клуба... РИА Новости Спорт, 26.11.2025
2025-11-26T18:30:00+03:00
2025-11-26T18:30:00+03:00
хоккей
брэди ткачук
национальная хоккейная лига (нхл)
оттава сенаторз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057808492_0:124:2048:1276_1920x0_80_0_0_bda930552900417d229f20168e7cb54c.jpg
/20251124/nhl-2057275861.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057808492_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_2228e5c29ff16b57fa0dc38bbbb4bbf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
брэди ткачук, национальная хоккейная лига (нхл), оттава сенаторз
Хоккей, Брэди Ткачук, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Оттава Сенаторз
Капитан "Оттавы" вернулся в строй после операции на пальце

Капитан клуба НХЛ "Оттава" Брэди Ткачук вернулся в строй после операции

© Фото : Соцсети клуба НХЛ "Оттава Сенаторз"Капитан "Оттавы Сенаторз" американский нападающий Брэди Ткачук
Капитан Оттавы Сенаторз американский нападающий Брэди Ткачук - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : Соцсети клуба НХЛ "Оттава Сенаторз"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Капитан "Оттавы Сенаторз" американский нападающий Брэди Ткачук вернулся в строй после операции на большом пальце правой руки, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Форвард "Сенаторз" получил травму 13 октября в матче регулярного чемпионата против "Нэшвилл Предаторз" (1:4). Через три дня Ткачуку была проведена операция, после которой, как ожидалось, он должен был пропустить от шести до восьми недель.
Ожидается, что форвард примет участие в пятничном матче против "Сент-Луис Блюз".
В прошлом сезоне Ткачук набрал 55 очков (29 голов и 26 передач) в 72 играх регулярного чемпионата, что помогло "Сенаторз" впервые с 2017 года выйти в плей-офф.
В сентябре стало известно, что брат Брэди, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Флориды Пантерз" Мэттью Ткачук, выбыл приблизительно до декабря после перенесенной операции.
Хоккеист Монреаль Канадиенс Иван Демидов - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Сайт НХЛ считает Демидова одним из главных претендентов на "Колдер Трофи"
24 ноября, 23:32
 
ХоккейБрэди ТкачукНациональная хоккейная лига (НХЛ)Оттава Сенаторз
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Автомобилист
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Лада
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ницца
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Янг Бойз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Мидтъюлланн
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Селтик
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бранн
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Динамо Загреб
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    ФКСБ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Зальцбург
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    АЕК Афины
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Кристал Пэлас
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала