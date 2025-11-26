https://ria.ru/20251126/nhl-2057810062.html
Капитан "Оттавы" вернулся в строй после операции на пальце
Капитан "Оттавы" вернулся в строй после операции на пальце
Капитан "Оттавы Сенаторз" американский нападающий Брэди Ткачук вернулся в строй после операции на большом пальце правой руки, сообщается на сайте клуба... РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Капитан клуба НХЛ "Оттава" Брэди Ткачук вернулся в строй после операции