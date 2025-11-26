Рейтинг@Mail.ru
"Монако" с Головиным в составе сыграл вничью с "Пафосом" в матче ЛЧ - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:51 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/monako-2057851234.html
"Монако" с Головиным в составе сыграл вничью с "Пафосом" в матче ЛЧ
"Монако" с Головиным в составе сыграл вничью с "Пафосом" в матче ЛЧ - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
"Монако" с Головиным в составе сыграл вничью с "Пафосом" в матче ЛЧ
"Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, сыграл вничью с кипрским "Пафосом" в гостевом матче пятого тура основного этапа... РИА Новости Спорт, 26.11.2025
2025-11-26T22:51:00+03:00
2025-11-26T22:51:00+03:00
футбол
спорт
александр головин
давид луис
такуми минамино
монако
пафос
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012081075_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_68fe0715b130eb313782de1e9f5985fe.jpg
/20251126/khaykin-2057655728.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012081075_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_b90a95488456d899aee6157b99d55c6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр головин, давид луис, такуми минамино, монако, пафос, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Александр Головин, Давид Луис, Такуми Минамино, Монако, Пафос, Лига чемпионов УЕФА
"Монако" с Головиным в составе сыграл вничью с "Пафосом" в матче ЛЧ

"Монако" с Головиным в составе сыграл вничью с "Пафосом" в матче Лиги чемпионов

© ВК-аккаунт Лиги чемпионов УЕФАЭмблема ФК "Монако"
Эмблема ФК Монако - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© ВК-аккаунт Лиги чемпионов УЕФА
Читать в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, сыграл вничью с кипрским "Пафосом" в гостевом матче пятого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча, которая прошла в среду в Лимасоле, завершилась со счетом 2:2. У "Монако" голы забили Такуми Минамино (5-я минута) и Фоларин Балоган (26). В составе "Пафоса" отличились Давид Луис (18) и Тони Шунич (88).
Лига чемпионов УЕФА
26 ноября 2025 • начало в 20:45
Завершен
Пафос
2 : 2
Монако
18‎’‎ • Давид Луис
(Мислав Оршич)
88‎’‎ • Мохаммед Салису (А)
05‎’‎ • Такуми Минамино
(Манес Аклиуш)
26‎’‎ • Фоларин Балогун
Календарь Турнирная таблица История встреч
Головин в первом тайме получил желтую карточку за грубую игру и был заменен на 65-й минуте.
"Монако" с 6 очками идет на 22-м месте в таблице, "Пафос", имеющий такое же количество баллов, располагается на 23-й позиции. В следующем туре еврокубка монегаски 9 декабря примут турецкий "Галатасарай", кипрская команда днем позднее в гостях сыграет с итальянским "Ювентусом".
В другом матче "Копенгаген" дома обыграл казахстанский "Кайрат" со счетом 3:2.
Вратарь Будё-Глимт Никита Хайкин - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Российский вратарь обновил национальный рекорд по сейвам в матче ЛЧ
26 ноября, 12:07
 
ФутболСпортАлександр ГоловинДавид ЛуисТакуми МинаминоМонакоПафосЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Автомобилист
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Лада
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ницца
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Янг Бойз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Мидтъюлланн
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Селтик
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бранн
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Динамо Загреб
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    ФКСБ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Зальцбург
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    АЕК Афины
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Кристал Пэлас
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала