"Монако" с Головиным в составе сыграл вничью с "Пафосом" в матче ЛЧ

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, сыграл вничью с кипрским "Пафосом" в гостевом матче пятого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча, которая прошла в среду в Лимасоле, завершилась со счетом 2:2. У "Монако" голы забили Такуми Минамино (5-я минута) и Фоларин Балоган (26). В составе "Пафоса" отличились Давид Луис (18) и Тони Шунич (88).
Головин в первом тайме получил желтую карточку за грубую игру и был заменен на 65-й минуте.
"Монако" с 6 очками идет на 22-м месте в таблице, "Пафос", имеющий такое же количество баллов, располагается на 23-й позиции. В следующем туре еврокубка монегаски 9 декабря примут турецкий "Галатасарай", кипрская команда днем позднее в гостях сыграет с итальянским "Ювентусом".
В другом матче "Копенгаген" дома обыграл казахстанский "Кайрат" со счетом 3:2.
