"Краснодар" обыграл "Оренбург" в матче Кубка России

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Краснодар" одержал победу над "Оренбургом" в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России по футболу.
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 4:0. Мячи забили Никита Кривцов (4-я минута), Джон Кордоба (57), Батчи (71) и Жубал (85). Первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу "Краснодара".
04’ • Никита Кривцов
57’ • Джон Кордоба
72’ • Жуан Батчи
86’ • Жубал
Кордоба сравнялся по количеству голов с лучшим бомбардиром в истории "быков" Федором Смоловым, на счету обоих футболистов по 68 забитых мячей.
Перед началом матча прошла минута молчания в память об олимпийском чемпионе 1956 года по футболу Никите Симоняне, который умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Игроки обеих команд и судьи вышли на матч в майках с изображением Симоняна и провели всю встречу с траурными повязками.
В полуфинале пути РПЛ "Краснодар" сыграет с победителем четвертьфинального противостояния между ЦСКА и махачкалинским "Динамо". "Оренбург" продолжит борьбу в пути регионов, его соперником по второму этапу четвертьфинала станет победитель встречи между самарскими "Крыльями Советов" и "КАМАЗом" из Набережных Челнов.