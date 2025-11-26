https://ria.ru/20251126/kolesnichenko-2057657345.html
Трижды выигрывавшая Олимпиаду синхронистка Колесниченко завершила карьеру
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Колесниченко объявила о завершении профессиональной карьеры.
"Я очень благодарна за все эти годы и хочу сказать спасибо прежде всего тренерам - Татьяне Николаевне Покровской, Татьяне Евгеньевне Данченко, Ольге Ивановне Васильченко и Ирине Владимировне Белоусовой - за то, что помогли мне достичь этой цели. Все благодаря тренерскому составу, их труду. Мы люди, выполняющие задачи. Целеустремленность и трудолюбие должны быть в каждом спортсмене, но взращивает спортсмена тренер. Не хватит слов, чтобы передать всю мою благодарность", - приводит слова Колесниченко Telegram-канал Федерации водных видов спорта России.
Колесниченко 32 года. 28 июля спортсменка сообщила о рождении ребенка. Она завоевала золото на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (2016) и дважды победила на Играх в Токио (2021). Также она является 16-кратной чемпионкой мира и 11-кратной чемпионкой Европы.