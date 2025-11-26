Рейтинг@Mail.ru
Трижды выигрывавшая Олимпиаду синхронистка Колесниченко завершила карьеру - 26.11.2025
12:12 26.11.2025
Трижды выигрывавшая Олимпиаду синхронистка Колесниченко завершила карьеру
синхронное плавание, светлана колесниченко
Синхронное плавание, Светлана Колесниченко
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкП/к по итогам ЧМ – 2019 по водным видам спорта
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Колесниченко объявила о завершении профессиональной карьеры.
"Я очень благодарна за все эти годы и хочу сказать спасибо прежде всего тренерам - Татьяне Николаевне Покровской, Татьяне Евгеньевне Данченко, Ольге Ивановне Васильченко и Ирине Владимировне Белоусовой - за то, что помогли мне достичь этой цели. Все благодаря тренерскому составу, их труду. Мы люди, выполняющие задачи. Целеустремленность и трудолюбие должны быть в каждом спортсмене, но взращивает спортсмена тренер. Не хватит слов, чтобы передать всю мою благодарность", - приводит слова Колесниченко Telegram-канал Федерации водных видов спорта России.
Колесниченко 32 года. 28 июля спортсменка сообщила о рождении ребенка. Она завоевала золото на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (2016) и дважды победила на Играх в Токио (2021). Также она является 16-кратной чемпионкой мира и 11-кратной чемпионкой Европы.
Церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2020 год - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Ищенко заявила, что верит в скорое возвращение россиян на турниры с флагом
