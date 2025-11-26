Рейтинг@Mail.ru
Московское "Динамо" обыграло ярославский "Локомотив" в матче КХЛ - 26.11.2025
Хоккей
Хоккей
 
21:59 26.11.2025
Московское "Динамо" обыграло ярославский "Локомотив" в матче КХЛ
Московское "Динамо" обыграло ярославский "Локомотив" в матче КХЛ
Московское "Динамо" обыграло ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 26.11.2025
спорт, макс комтуа, хк динамо, локомотив (ярославль)
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу хозяев. Шайбу на 13-й минуте забросил Максим Комтуа, который продлил свою результативную серию (3 шайбы + 2 передачи) до четырех матчей в КХЛ. Голкипер "Динамо" Максим Моторыгин оформил первый шатаут в сезоне и пятый в карьере.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
26 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Динамо Москва
1 : 0
Локомотив
12:21 • Макс Комтуа
(Дилан Сикура, Антон Слепышев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Защитник "Локомотива" Мартин Гернат провел 200-й матч в КХЛ.
"Динамо", набравшее 38 очков, занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. "Локомотив" с 43 баллами располагается на первом месте.
В следующем матче "Локомотив" 28 ноября сыграет в гостях с череповецкой "Северсталью", двумя днями позднее "Динамо" примет нижегородское "Торпедо".
Евгений Дадонов - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Дадонов выбыл на неопределенный срок
26 ноября, 20:22
 
ХоккейСпортМакс КомтуаХК Динамо (Москва)Локомотив (Ярославль)
 
