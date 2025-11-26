Московское "Динамо" обыграло ярославский "Локомотив" в матче КХЛ

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу хозяев. Шайбу на 13-й минуте забросил Максим Комтуа, который продлил свою результативную серию (3 шайбы + 2 передачи) до четырех матчей в КХЛ. Голкипер "Динамо" Максим Моторыгин оформил первый шатаут в сезоне и пятый в карьере.
26 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Защитник "Локомотива" Мартин Гернат провел 200-й матч в КХЛ.
"Динамо", набравшее 38 очков, занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. "Локомотив" с 43 баллами располагается на первом месте.
В следующем матче "Локомотив" 28 ноября сыграет в гостях с череповецкой "Северсталью", двумя днями позднее "Динамо" примет нижегородское "Торпедо".
Дадонов выбыл на неопределенный срок
26 ноября, 20:22