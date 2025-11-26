Рейтинг@Mail.ru
КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 800 тысяч рублей за драку болельщиков
Футбол
 
17:17 26.11.2025 (обновлено: 17:46 26.11.2025)
КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 800 тысяч рублей за драку болельщиков
КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 800 тысяч рублей за драку болельщиков
КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 800 тысяч рублей за драку болельщиков
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" на 800 тысяч рублей за неправомерное действие... РИА Новости Спорт, 26.11.2025
футбол
спорт
артур григорьянц
российский футбольный союз (рфс)
пфк цска
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
вокруг спорта
/20251124/futbol-2057236347.html
спорт, артур григорьянц, российский футбольный союз (рфс), пфк цска, спартак москва, российская премьер-лига (рпл), вокруг спорта
Футбол, Спорт, Артур Григорьянц, Российский футбольный союз (РФС), ПФК ЦСКА, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Вокруг спорта
КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 800 тысяч рублей за драку болельщиков

КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 800 тыс руб за драку фанатов после матча с ЦСКА

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкБолельщики "Спартака"
Болельщики Спартака - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Болельщики "Спартака" . Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" на 800 тысяч рублей за неправомерное действие болельщиков после матча с ЦСКА, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
23 ноября глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов сообщил журналистам, что правоохранительные органы начали разбирательства касательно драки болельщиков, которая произошла после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и ЦСКА (1:0). Позднее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании правонарушителей. Болельщик ЦСКА был приговорен к пяти суткам административного ареста и запрету на посещение матчей сроком в течение трех лет. Двое фанатов "Спартака" привлечены к ответственности по той же статье КоАП РФ. В отношении одного из них принято решение о пяти сутках административного ареста и последующем выдворении за пределы РФ.
«
"Рассмотрели инцидент после матча "Спартак" - ЦСКА. На заседание были приглашены представители клубов. Рассмотрели все видеоматериалы, ознакомились с решением судебных органов, рассматривали вопросы скандирований болельщиков обоих клубов. Наказание следующее: "Спартак" за необеспечение безопасности, повлекшее нарушение зрителями общественного порядка, поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе, а также неправомерное действие зрителей оштрафовать на 800 тысяч рублей. Также за скандирование ненормативной лексики оштрафовать "Спартак" на 200 тысяч рублей", - сказал Григорьянц журналистам.
"Спартак" после 16 туров располагается на шестой строчке в таблице РПЛ, набрав 28 очков. ЦСКА (33 очка) занимает второе место.
Болельщики Спартака - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Иностранного болельщика депортируют за участие в драке на матче в Москве
24 ноября, 19:03
 
ФутболСпортАртур ГригорьянцРоссийский футбольный союз (РФС)ПФК ЦСКАСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Вокруг спорта
 
