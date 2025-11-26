https://ria.ru/20251126/kdk-2057782498.html
КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 800 тысяч рублей за драку болельщиков
КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 800 тысяч рублей за драку болельщиков - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 800 тысяч рублей за драку болельщиков
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" на 800 тысяч рублей за неправомерное действие... РИА Новости Спорт, 26.11.2025
2025-11-26T17:17:00+03:00
2025-11-26T17:17:00+03:00
2025-11-26T17:46:00+03:00
футбол
спорт
артур григорьянц
российский футбольный союз (рфс)
пфк цска
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729865974_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4888075e0f9f850662577581743eb02c.jpg
/20251124/futbol-2057236347.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729865974_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_a6de112fbc29d288fc721580411429f6.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, артур григорьянц, российский футбольный союз (рфс), пфк цска, спартак москва, российская премьер-лига (рпл), вокруг спорта
Футбол, Спорт, Артур Григорьянц, Российский футбольный союз (РФС), ПФК ЦСКА, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Вокруг спорта
КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 800 тысяч рублей за драку болельщиков
КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 800 тыс руб за драку фанатов после матча с ЦСКА
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" на 800 тысяч рублей за неправомерное действие болельщиков после матча с ЦСКА, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
23 ноября глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов сообщил журналистам, что правоохранительные органы начали разбирательства касательно драки болельщиков, которая произошла после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и ЦСКА (1:0). Позднее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании правонарушителей. Болельщик ЦСКА был приговорен к пяти суткам административного ареста и запрету на посещение матчей сроком в течение трех лет. Двое фанатов "Спартака" привлечены к ответственности по той же статье КоАП РФ. В отношении одного из них принято решение о пяти сутках административного ареста и последующем выдворении за пределы РФ.
«
"Рассмотрели инцидент после матча "Спартак" - ЦСКА. На заседание были приглашены представители клубов. Рассмотрели все видеоматериалы, ознакомились с решением судебных органов, рассматривали вопросы скандирований болельщиков обоих клубов. Наказание следующее: "Спартак" за необеспечение безопасности, повлекшее нарушение зрителями общественного порядка, поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе, а также неправомерное действие зрителей оштрафовать на 800 тысяч рублей. Также за скандирование ненормативной лексики оштрафовать "Спартак" на 200 тысяч рублей", - сказал Григорьянц журналистам.
"Спартак" после 16 туров располагается на шестой строчке в таблице РПЛ, набрав 28 очков. ЦСКА (33 очка) занимает второе место.