КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 800 тысяч рублей за драку болельщиков

23 ноября глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов сообщил журналистам, что правоохранительные органы начали разбирательства касательно драки болельщиков, которая произошла после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и ЦСКА (1:0). Позднее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании правонарушителей. Болельщик ЦСКА был приговорен к пяти суткам административного ареста и запрету на посещение матчей сроком в течение трех лет. Двое фанатов "Спартака" привлечены к ответственности по той же статье КоАП РФ. В отношении одного из них принято решение о пяти сутках административного ареста и последующем выдворении за пределы РФ.