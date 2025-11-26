https://ria.ru/20251126/infantino--2057564671.html
Президенту ФИФА предоставили гражданство Ливана
Президенту ФИФА предоставили гражданство Ливана - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Президенту ФИФА предоставили гражданство Ливана
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что президент Ливана Джозеф Аун предоставил ему гражданство республики. РИА Новости Спорт, 26.11.2025
2025-11-26T01:58:00+03:00
2025-11-26T01:58:00+03:00
2025-11-26T01:58:00+03:00
футбол
джанни инфантино
международная федерация футбола (фифа)
спорт
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858274700_0:19:3125:1778_1920x0_80_0_0_623c8e7230af8f3fdbe9e4a47fd641f7.jpg
/20251126/chelsi-barselona-2057524107.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858274700_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_48c7bc4100f28ce28418dd9e040e525d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джанни инфантино, международная федерация футбола (фифа), спорт, вокруг спорта
Футбол, Джанни Инфантино, Международная федерация футбола (ФИФА), Спорт, Вокруг спорта
Президенту ФИФА предоставили гражданство Ливана
Президенту ФИФА Инфантино предоставили гражданство Ливана
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что президент Ливана Джозеф Аун предоставил ему гражданство республики.
«
"Я горд быть ливанцем - официально! Для меня большая честь получить гражданство Ливана от президента Джозефа Ауна, с которым я встретился сегодня в Бейруте, чтобы обсудить развитие футбола и то, как мы можем сотрудничать, чтобы и дальше использовать футбол в качестве рычага для содействия миру, обеспечения образования и предоставления возможностей молодым людям", - написал Инфантино в своем Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Как сообщается на официальном сайте Ливанской федерации футбола (LFA), этот шаг имеет символическое значение и подтверждает признание Ливаном роли, которую Инфантино играет в развитии игры, и его постоянной поддержки ливанского футбола. Во время встречи Инфантино подарил Ауну официальный мяч чемпионата мира, который летом 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике, с именем президента Ливана. Также Инфантино вручил памятные подарки от имени ФИФА.
Инфантино 55 лет, он возглавляет ФИФА с 2019 года. До назначения на пост главы ФИФА Инфантино с октября 2009 года занимал должность генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Инфантино уже имеет гражданства Италии и Швейцарии. Он женат на уроженке Ливана Лине Аль-Ашкар.