Кирьяков высказался о назначении Романова и.о. главного тренера "Спартака"
Футбол
Футбол
 
10:22 26.11.2025
Кирьяков высказался о назначении Романова и.о. главного тренера "Спартака"
Кирьяков высказался о назначении Романова и.о. главного тренера "Спартака"
Кирьяков высказался о назначении Романова и.о. главного тренера "Спартака"
Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Вадим Романов получил супершанс проявить себя и продолжить руководство командой, при позитивных...
футбол
спорт
россия
сергей кирьяков
спартак москва
пфк цска
краснодар
российская премьер-лига (рпл)
россия
Кирьяков высказался о назначении Романова и.о. главного тренера "Спартака"

Кирьяков: Романов получил супершанс проявить себя и остаться в "Спартаке"

© Соцсети клубаВадим Романов
Вадим Романов - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Соцсети клуба
Вадим Романов. Архивное фото
МОСКВА. 26 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Вадим Романов получил супершанс проявить себя и продолжить руководство командой, при позитивных результатах его кандидатуру мощно поддержат болельщики, заявил РИА Новости экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков.
"Спартак" в субботу обыграл ЦСКА (1:0) в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Эта игра стала первой для "красно-белых" под руководством Романова после отставки серба Деяна Станковича.
Вадим Романов - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
И.о. главного тренера "Спартака" рассказал, в каком случае бывает жестким
22 ноября, 20:08
"Вадим Романов хорошо понимает, что для него это просто супершанс, может быть, даже свалившийся с неба. Отличная возможность проявить себя, закрепиться и остаться в "Спартаке" уже в новой должности. А если команда выиграет все матчи до зимней паузы, и к тому же болельщики будут поддерживать главного тренера и команду, то я думаю, что вряд ли будет возможно решение руководства клуба назначить иностранного тренера. Тогда это будет сделать непросто", - сказал Кирьяков.
"К тому же у "Спартака" еще есть хорошая возможность побороться и за победу в чемпионате России. Команде надо сейчас набирать очки до зимней паузы, а потом уже спокойно готовиться к весенней части первенства. И тогда уже решать все главные вопросы", - добавил собеседник агентства.
"Красно-белые" в 16 матчах набрали 28 очков и занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. В тройку лидеров входят действующий чемпион страны "Краснодар" (34), московский ЦСКА (33) и петербургский "Зенит" (33).
Эпизод матча Спартак - ЦСКА - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
"Спартак" разобрался с ЦСКА без Станковича. Новый претендент на золото?
22 ноября, 19:05
 
ФутболСпортРоссияСергей КирьяковСпартак МоскваПФК ЦСКАКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
