Кирьяков высказался о назначении Романова и.о. главного тренера "Спартака"

"К тому же у "Спартака" еще есть хорошая возможность побороться и за победу в чемпионате России. Команде надо сейчас набирать очки до зимней паузы, а потом уже спокойно готовиться к весенней части первенства. И тогда уже решать все главные вопросы", - добавил собеседник агентства.