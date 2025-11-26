Кирьяков высказался о назначении Романова и.о. главного тренера "Спартака"

МОСКВА. 26 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Вадим Романов получил супершанс проявить себя и продолжить руководство командой, при позитивных результатах его кандидатуру мощно поддержат болельщики, заявил РИА Новости экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков.
"Спартак" в субботу обыграл ЦСКА (1:0) в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Эта игра стала первой для "красно-белых" под руководством Романова после отставки серба Деяна Станковича.
"Вадим Романов хорошо понимает, что для него это просто супершанс, может быть, даже свалившийся с неба. Отличная возможность проявить себя, закрепиться и остаться в "Спартаке" уже в новой должности. А если команда выиграет все матчи до зимней паузы, и к тому же болельщики будут поддерживать главного тренера и команду, то я думаю, что вряд ли будет возможно решение руководства клуба назначить иностранного тренера. Тогда это будет сделать непросто", - сказал Кирьяков.
"К тому же у "Спартака" еще есть хорошая возможность побороться и за победу в чемпионате России. Команде надо сейчас набирать очки до зимней паузы, а потом уже спокойно готовиться к весенней части первенства. И тогда уже решать все главные вопросы", - добавил собеседник агентства.