Рейтинг@Mail.ru
Неймар может пропустить ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
09:57 26.11.2025 (обновлено: 10:57 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/futbol-2057600275.html
Неймар может пропустить ЧМ-2026
Неймар может пропустить ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Неймар может пропустить ЧМ-2026
Футболист бразильского "Сантоса" Неймар с высокой долей вероятности не появится на поле в 2025 году из-за травмы мениска, сообщает Globo. РИА Новости Спорт, 26.11.2025
2025-11-26T09:57:00+03:00
2025-11-26T10:57:00+03:00
футбол
сан-паулу (город)
карло анчелотти
неймар
бразилия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895138035_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_1b80dec6afab568dc27d570cb80d6008.jpg
/20250904/neymar-2039661130.html
сан-паулу (город)
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895138035_205:0:2026:1366_1920x0_80_0_0_84da809dfa0caf57ac2fed5622c0cb82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
сан-паулу (город), карло анчелотти, неймар, бразилия
Футбол, Сан-Паулу (город), Карло Анчелотти, Неймар, Бразилия
Неймар может пропустить ЧМ-2026

Globo: Неймар может пропустить ЧМ-2026 из-за травмы мениска

© Фото : Пресс-служба CBFНападающий сборной Бразилии Неймар
Нападающий сборной Бразилии Неймар - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : Пресс-служба CBF
Нападающий сборной Бразилии Неймар. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Футболист бразильского "Сантоса" Неймар с высокой долей вероятности не появится на поле в 2025 году из-за травмы мениска, сообщает Globo.
По информации источника, нападающий ощущал дискомфорт в левом колене перед гостевым матчем 35-го тура чемпионата Бразилии против "Интернасьонала" (1:1) и был снят с игры, которая состоялась в понедельник. Во вторник Неймар прошел обследование в Сан-Паулу, где ему диагностировали травму мениска. Точные сроки восстановления неизвестны.
До конца текущего сезона чемпионата Бразилии осталось три тура. Команда Неймара с 38 очками занимает 17-е место и находится в зоне вылета в Серию B.
Источник отмечает, что травма может помешать Неймару сыграть на чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июля по 19 июля. В марте сборная Бразилии проведет два заключительных контрольных матча, а в мае будет объявлен состав национальной команды. Ранее главный тренер бразильцев Карло Анчелотти заявил, что Неймар входит в список игроков, которые могут попасть в на турнир.
Эта травма стала для Неймара четвертой в 2025 году. В марте бразилец испытывал проблемы с задней поверхностью левого бедра, что не позволило ему сыграть в полуфинале чемпионата штата, в апреле он не смог доиграть матч чемпионата с "Атлетико Минейро" из-за повреждения мышцы левого бедра, покинув поле в слезах. В сентябре форвард получил травму мышцы правого бедра.
Неймару 33 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах за "Сантос" во всех турнирах, забив семь голов. По информации издания, в команде считают, что результаты бразильца не совпали с ожиданиями, а высокая зарплата, которая существенно влияет на финансовый баланс клуба, может вынудить руководство пересмотреть статус игрока, контракт с которым рассчитан до декабря.
Футболист Неймар - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
СМИ: бразильский бизнесмен завещал свое имущество Неймару
4 сентября, 13:50
 
ФутболСан-Паулу (город)Карло АнчелоттиНеймарБразилия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Автомобилист
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Лада
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ницца
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Янг Бойз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Мидтъюлланн
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Селтик
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бранн
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Динамо Загреб
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    ФКСБ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Зальцбург
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    АЕК Афины
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Кристал Пэлас
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала