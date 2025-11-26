Неймар может пропустить ЧМ-2026

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Футболист бразильского "Сантоса" Неймар с высокой долей вероятности не появится на поле в 2025 году из-за травмы мениска, сообщает Globo.

По информации источника, нападающий ощущал дискомфорт в левом колене перед гостевым матчем 35-го тура чемпионата Бразилии против "Интернасьонала" (1:1) и был снят с игры, которая состоялась в понедельник. Во вторник Неймар прошел обследование в Сан-Паулу , где ему диагностировали травму мениска. Точные сроки восстановления неизвестны.

До конца текущего сезона чемпионата Бразилии осталось три тура. Команда Неймара с 38 очками занимает 17-е место и находится в зоне вылета в Серию B.

Канаде и Источник отмечает, что травма может помешать Неймару сыграть на чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США Мексике с 11 июля по 19 июля. В марте сборная Бразилии проведет два заключительных контрольных матча, а в мае будет объявлен состав национальной команды. Ранее главный тренер бразильцев Карло Анчелотти заявил, что Неймар входит в список игроков, которые могут попасть в на турнир.

Эта травма стала для Неймара четвертой в 2025 году. В марте бразилец испытывал проблемы с задней поверхностью левого бедра, что не позволило ему сыграть в полуфинале чемпионата штата, в апреле он не смог доиграть матч чемпионата с "Атлетико Минейро" из-за повреждения мышцы левого бедра, покинув поле в слезах. В сентябре форвард получил травму мышцы правого бедра.