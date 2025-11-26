Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме отреагировали на жалобу Плющенко на мать фигуристки Костылевой
Фигурное катание
Фигурное катание
 
12:13 26.11.2025 (обновлено: 19:14 26.11.2025)
В Госдуме отреагировали на жалобу Плющенко на мать фигуристки Костылевой
В Госдуме отреагировали на жалобу Плющенко на мать фигуристки Костылевой
В Госдуме отреагировали на жалобу Плющенко на мать фигуристки Костылевой
Тренер фигуристки Елены Костылевой Евгений Плющенко поступил совершенно правильно, подав жалобу на маму спортсменки Ирину за жестокое обращение с дочерью,... РИА Новости Спорт, 26.11.2025
фигурное катание
россия
дмитрий свищев
елена костылева (фигурное катание)
мария львова-белова
госдума рф
федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
россия
В Госдуме отреагировали на жалобу Плющенко на мать фигуристки Костылевой

Свищев: Плющенко поступил правильно, подав жалобу на маму фигуристки Костылевой

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Тренер фигуристки Елены Костылевой Евгений Плющенко поступил совершенно правильно, подав жалобу на маму спортсменки Ирину за жестокое обращение с дочерью, насилие по отношению к детям просто недопустимо и должно срочно пресекаться, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
Во вторник стало известно, что двукратный олимпийский чемпион Плющенко отправил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в отношении матери Костылевой Ирины из-за жестокого обращения с дочерью. Плющенко утверждает, что мать 14-летней спортсменки ранее была удалена с тренировочной арены его академии за систематическое нарушение правопорядка (мат и оскорбления в адрес тренеров, спортсменов и их родителей) и за жестокое обращение с собственной дочерью в раздевалке на территории комплекса. По словам специалиста, он располагает доказательными видеоматериалами с камер и показаниями свидетелей. При этом Плющенко заявил, что Ирина Костылева стоит на учете в органах опеки по этому вопросу.
Елена Костылева - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Истошно орала и убегала от полиции: все о "похищении" фигуристки Плющенко
29 июня, 12:00
«
"Евгений Плющенко сам является папой и все хорошо понимает. Он прекрасно знает, что такое спорт, и что в спорте самое главное - дисциплина. И это накладывает ответственность не только на ребенка, но и на родителей. Но это не дает основания жестоко относиться к детям. Поэтому Плющенко все делает совершенно правильно. И если есть факты насилия со стороны одного из родителей, тем более находящегося на учете в органах опеки, то надо срочно принимать меры. Ребенка надо защитить и Евгений все делает верно", - сказал Свищев.
"Любой факт, подтверждающий насилие или какие-то другие противозаконные методы обращения с детьми, должен расследоваться. И если Плющенко усилил свое заявление подтверждающими документами, то соответствующая комиссия обязательно должна все проверить и вынести вердикт. Потому что никому не позволено проявлять насилие по отношению к детям. Даже если это родители. Свое расследование должны провести и органы опеки. И если факты подтвердятся, то разговор уже будет вестись совсем по-другому", - добавил собеседник агентства.
Сообщается, что жалоба на Ирину Костылеву также была подана в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Ранее известная своими эмоциональными высказываниями Ирина Костылева обвинила Плющенко и его супругу продюсера Яну Рудковскую в похищении ее ребенка. Позднее Ирина от своего имени выпустила обращение, в котором сообщила, что у них с дочерью все хорошо. Плющенко назвал фейковой историю с видеообращениями матери его ученицы о якобы имевшем место похищении.
Елена Костылева - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Плющенко прокомментировал новости о похищении фигуристки Костылевой
28 июня, 10:07
 
Фигурное катание
 
