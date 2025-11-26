Семин призвал "Динамо" довериться Гусеву

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Руководству московского "Динамо" при выборе главного тренера следует довериться бывшему игроку клуба Ролану Гусеву, хорошо проявившему себя в российском футболе, так как все известные иностранные специалисты уже заняты в других командах, заявил РИА Новости экс-главный тренер национальной команды Юрий Семин.

"И зарубежному специалисту надо будет решать все проблемы в комплексе, в том числе и процесс адаптации. Я, например, считаю, что топового тренера "Динамо" взять не сможет. Надо доверять своим ребятам, которые верой и правдой служили нашему футболу. И кто хорошо проявил себя на определенном уровне. Дайте им и дальше возможность проявить себя и расти", - добавил собеседник агентства.