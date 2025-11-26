Семин призвал "Динамо" довериться Гусеву

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Руководству московского "Динамо" при выборе главного тренера следует довериться бывшему игроку клуба Ролану Гусеву, хорошо проявившему себя в российском футболе, так как все известные иностранные специалисты уже заняты в других командах, заявил РИА Новости экс-главный тренер национальной команды Юрий Семин.
Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" вскоре после ухода с данного поста Валерия Карпина 17 ноября. Под его руководством команда в 16-м туре чемпионата России со счетом 3:0 обыграла махачкалинское "Динамо". "Бело-голубые" набрали 20 очков и находятся на девятой строчке в турнирной таблице.
23 ноября 2025 • начало в 17:30
Завершен
27’ • Константин Тюкавин
46’ • Иван Сергеев
(Бителло)
87’ • Эль-Мехди Маухуб
"По-моему, Ролану сказали, что если будут победы, то будет и продление контракта. Наверное, так и будет, зачем менять тренера, если команда побеждает. Он прекрасно провел свой первый матч, и я желаю ему удачи и в дальнейшем. Наверное, не стоит бояться доверить такие должности ребятам, которые имеют опыт и игрока, и достаточно большой опыт работы помощником главного тренера, и в юношеском футболе. Ведь никто не знает, кого пригласят и вполне вероятно, что может прийти неизвестный человек. Ведь все хорошие иностранные тренеры сегодня уже работают в хороших клубах", - сказал Семин.
"И зарубежному специалисту надо будет решать все проблемы в комплексе, в том числе и процесс адаптации. Я, например, считаю, что топового тренера "Динамо" взять не сможет. Надо доверять своим ребятам, которые верой и правдой служили нашему футболу. И кто хорошо проявил себя на определенном уровне. Дайте им и дальше возможность проявить себя и расти", - добавил собеседник агентства.
Гусев, воспитанник "Динамо", выступал за основную команду "бело-голубых" с 1997 по 2001 год.
