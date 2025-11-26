"СКА-Нефтяник" одержал четвертую победу с начала ЧР по бенди

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Хабаровский "СКА-Нефтяник" обыграл архангельский "Водник" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Голы забили Александр Егорычев (32-я минута), Владимир Каланчин (55) и Дмитрий Сидоров (57).

"СКА-Нефтяник" с 12 очками после четырех побед подряд идет вторым в таблице, уступая лишь московскому "Динамо" (12). "Водник" (12 очков) потерпел первое поражение в сезоне и располагается на третьей строчке.