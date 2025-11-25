Рейтинг@Mail.ru
Мэр Нью-Йорка заявил, что накажет виновников драки с братом Хабиба
Единоборства
 
22:06 25.11.2025
Мэр Нью-Йорка заявил, что накажет виновников драки с братом Хабиба
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил в соцсети X, что полиция города привлечет к ответственности виноватых в драке, произошедшей между американцем Диллоном Дэнисом и
/20251116/mahachev-2055262537.html
нью-йорк (город)
Мэр Нью-Йорка заявил, что накажет виновников драки с братом Хабиба

Мэр Нью-Йорка Адамс накажет виновников драки с участием брата Хабиба на UFC 322

Абубакар Нурмагомедов - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : UFC Russia
Читать в
Дзен
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил в соцсети X, что полиция города привлечет к ответственности виноватых в драке, произошедшей между американцем Диллоном Дэнисом и бойцами из команды россиянина Ислама Махачева.
16 ноября на турнире UFC 322 Махачев победил Джека Делла Маддалену, отобрав у австралийца чемпионский пояс в полусреднем дивизионе. Перед началом главного карда в зале произошла массовая драка с участием Дэниса и бойцов из окружения Хабиба Нурмагомедова. Судя по видео в соцсетях, в потасовке приняли участие в том числе Абубакар Нурмагомедов и Магомед Зайнуков, один из секундантов Махачева.
«
"Эти нападения в "Медисон-сквер-гарден" совершенно неприемлемы. Полиция Нью-Йорка уже проводит полное расследование, и все виновные будут привлечены к ответственности", - написал мэр Нью-Йорка.
Махачеву 34 года, он стал первым россиянином, бравшим титул в двух весовых категориях UFC. С 2022 года Махачев владел поясом UFC в легком весе. Он провел четыре защиты, а затем освободил пояс в мае 2025 года. Всего на счету россиянина 28 побед и одно поражение в ММА.
Ислам Махачев - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
"Дональд Трамп, мы идем": Махачев хочет подраться в Белом доме
16 ноября, 09:24
 
Единоборства
 
