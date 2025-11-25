Мэр Нью-Йорка заявил, что накажет виновников драки с братом Хабиба

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил в соцсети X, что полиция города привлечет к ответственности виноватых в драке, произошедшей между американцем Диллоном Дэнисом и бойцами из команды россиянина Ислама Махачева.

Махачеву 34 года, он стал первым россиянином, бравшим титул в двух весовых категориях UFC. С 2022 года Махачев владел поясом UFC в легком весе. Он провел четыре защиты, а затем освободил пояс в мае 2025 года. Всего на счету россиянина 28 побед и одно поражение в ММА.