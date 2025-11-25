https://ria.ru/20251125/travma-2057283491.html
Марченко пропустит матч с "Вашингтоном"
Российский нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Кирилл Марченко получил травму верхней части тела, сообщается на странице клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в РИА Новости Спорт, 25.11.2025
