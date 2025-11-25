Рейтинг@Mail.ru
Марченко пропустит матч с "Вашингтоном"
Хоккей
 
00:46 25.11.2025
Марченко пропустит матч с "Вашингтоном"
Марченко пропустит матч с "Вашингтоном"
Российский нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Кирилл Марченко получил травму верхней части тела, сообщается на странице клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в
Марченко пропустит матч с "Вашингтоном"

Марченко пропустит матч с "Вашингтоном" из-за травмы верхней части тела

© Фото : x.com/bluejacketsnhlХоккеист "Коламбус Блю Джекетс" Кирилл Марченко
Хоккеист Коламбус Блю Джекетс Кирилл Марченко - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : x.com/bluejacketsnhl
Хоккеист "Коламбус Блю Джекетс" Кирилл Марченко. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Кирилл Марченко получил травму верхней части тела, сообщается на странице клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети Х.
Форвард получил повреждение на тренировке и пропустит ближайший матч регулярного чемпионата против "Вашингтон Кэпиталз", который состоится в ночь на вторник.
Марченко 25 лет, в текущем сезоне россиянин набрал 22 очка (8 голов + 14 передач) в 22 встречах, он является лучшим бомбардиром команды.
