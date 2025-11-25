Рейтинг@Mail.ru
У экс-тренера сборных Дании и Норвегии по футболу диагностировали рак
10:23 25.11.2025
У экс-тренера сборных Дании и Норвегии по футболу диагностировали рак
У экс-тренера сборных Дании и Норвегии по футболу диагностировали рак - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
У экс-тренера сборных Дании и Норвегии по футболу диагностировали рак
У бывшего главного тренера футбольных сборных Норвегии, Дании и Исландии Оге Фритьофа Харейде диагностирован рак мозга, сообщил сын норвежца Бендик Харейде. РИА Новости Спорт, 25.11.2025
дания
норвегия
исландия
У экс-тренера сборных Дании и Норвегии по футболу диагностировали рак

У экс-тренера сборных Дании и Норвегии Харейде диагностирован рак мозга

Оге Харейде
Оге Харейде . Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. У бывшего главного тренера футбольных сборных Норвегии, Дании и Исландии Оге Фритьофа Харейде диагностирован рак мозга, сообщил сын норвежца Бендик Харейде.
Как отмечает сын 72-летнего специалиста, первые симптомы и подозрения на болезнь проявились в июле. После этого тренер принял участие в матче звезд клуба "Мольде", за который выступал во время карьеры футболиста. Затем семья специалиста отправилась в больницу, где врачи диагностировали экс-тренеру рак мозга.
"У него был обнаружен рак мозга. Это стало шоком для меня и для всей семьи. Ему удается говорить, но у него проблемы с речью. Это происходит в результате сочетания болезни и лекарств", - приводит слова Харейде-младшего NRK.
Харейде на протяжении игровой карьеры выступал в составе норвежских "Хёдда" и "Мольде", а также в английских командах "Манчестер Сити" и "Норвич Сити". В качестве тренера Харейде возглавлял норвежские "Мольде", "Русенборг" и "Викинг", датский "Брондбю", шведские "Хельсингборг", "Мальмё" и "Эргрюте", а также сборные Норвегии, Дании и Исландии.
