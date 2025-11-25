Рейтинг@Mail.ru
"Политические дискуссии": Мельникова объяснила конец выступлений в Германии - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 25.11.2025 (обновлено: 15:30 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/melnikova-2057395311.html
"Политические дискуссии": Мельникова объяснила конец выступлений в Германии
"Политические дискуссии": Мельникова объяснила конец выступлений в Германии - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
"Политические дискуссии": Мельникова объяснила конец выступлений в Германии
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила, что не выступит в составе команды TSV Tittmoning-Chemnitz в финале немецкой... РИА Новости Спорт, 25.11.2025
2025-11-25T13:26:00+03:00
2025-11-25T15:30:00+03:00
спорт
германия
ангелина мельникова
спортивная гимнастика
русофобия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1856953423_0:283:2752:1831_1920x0_80_0_0_4b7886b814d29680a38b238ecbf3f5e9.jpg
/20251125/melnikova-2057391955.html
/20251115/melnikova-2055222075.html
германия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1856953423_23:0:2752:2047_1920x0_80_0_0_76ebccc4017be361fa4e06a8aa1716d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, германия, ангелина мельникова, спортивная гимнастика, русофобия
Спорт, Германия, Ангелина Мельникова, Спортивная гимнастика, русофобия
"Политические дискуссии": Мельникова объяснила конец выступлений в Германии

Мельникова сказала, что не выступит в Германии из-за политических дискуссий

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРоссийская гимнастка Ангелина Мельникова
Российская гимнастка Ангелина Мельникова - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила, что не выступит в составе команды TSV Tittmoning-Chemnitz в финале немецкой гимнастической Бундеслиги из-за общественного внимания и политических дискуссий, которые оказались более масштабными, чем ожидалось.
Ранее о неучастии россиянки в финале сообщило издание Deutsche Welle со ссылкой на тренера клуба. Мельникова подписала контракт с клубом в начале ноября и выступила в полуфинале немецкой гимнастической Бундеслиги, набрав 55,40 балла, что стало лучшим результатом в клубе.
Ангелина Мельникова - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Немецкий гимнастический клуб разорвал контракт с Мельниковой
25 ноября, 13:15
"Я не получила приглашение на финал Бундеслиги. К сожалению, общественное внимание и политические дискуссии оказались значительно масштабнее, чем ожидалось организаторами. Я благодарна клубу TSV Tittmoning-Chemnitz за возможность участия в полуфинале и, главное, за уважительное и доброе отношение ко мне. В Германии я получила очень много поддержки от зрителей, спортсменов, тренеров и судей", - написала Мельникова в Telegram-канале.
"Спортивная арена - это место, где спортсмены встречаются друг с другом и показывают на что они способны в своем любимом деле. Именно спорт дает возможность продемонстрировать результаты своего труда и спортивного мастерства. Каждый человек заслуживает равные возможности во всех сферах жизни, и каждый спортсмен достоин на равных соревноваться на спортивной арене и исполнять свои мечты. Верю и надеюсь, что ситуация в скором времени наладится и каждый спортсмен сможет беспрепятственно заниматься своим любимым делом", - добавила Мельникова.
Мельниковой 25 лет. Она является обладательницей золотой, серебряной и двух бронзовых медалей Олимпийских игр. Также на ее счету золото чемпионата мира 2021 и 2025 года в личном многоборье, золото мирового первенства 2025 года в опорном прыжке и четыре победы на чемпионатах Европы.
Ангелина Мельникова - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Команда Мельниковой победила в туре гимнастической Бундеслиги
15 ноября, 21:26
 
СпортГерманияАнгелина МельниковаСпортивная гимнастикарусофобия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    0
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала