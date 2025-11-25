"Политические дискуссии": Мельникова объяснила конец выступлений в Германии

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила, что не выступит в составе команды TSV Tittmoning-Chemnitz в финале немецкой гимнастической Бундеслиги из-за общественного внимания и политических дискуссий, которые оказались более масштабными, чем ожидалось.

Ранее о неучастии россиянки в финале сообщило издание Deutsche Welle со ссылкой на тренера клуба. Мельникова подписала контракт с клубом в начале ноября и выступила в полуфинале немецкой гимнастической Бундеслиги, набрав 55,40 балла, что стало лучшим результатом в клубе.

"Я не получила приглашение на финал Бундеслиги. К сожалению, общественное внимание и политические дискуссии оказались значительно масштабнее, чем ожидалось организаторами. Я благодарна клубу TSV Tittmoning-Chemnitz за возможность участия в полуфинале и, главное, за уважительное и доброе отношение ко мне. В Германии я получила очень много поддержки от зрителей, спортсменов, тренеров и судей", - написала Мельникова в Telegram-канале.

"Спортивная арена - это место, где спортсмены встречаются друг с другом и показывают на что они способны в своем любимом деле. Именно спорт дает возможность продемонстрировать результаты своего труда и спортивного мастерства. Каждый человек заслуживает равные возможности во всех сферах жизни, и каждый спортсмен достоин на равных соревноваться на спортивной арене и исполнять свои мечты. Верю и надеюсь, что ситуация в скором времени наладится и каждый спортсмен сможет беспрепятственно заниматься своим любимым делом", - добавила Мельникова.