Новосибирский "Локомотив" впервые в сезоне проиграл в матче ЧР по волейболу

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Московское "Динамо" одержало победу над новосибирским "Локомотивом" в матче девятого тура чемпионата России по волейболу.

Встреча в Москве завершилась со счетом 3-1 (26:28, 25:21, 25:19, 25:21) в пользу хозяев.

"Локомотив" впервые проиграл в текущем сезоне чемпионата России. Команда располагается на втором месте в турнирной таблице с восемью победами и одним поражением. "Динамо", одержав седьмую победу при двух поражениях, поднялось на четвертую строчку.