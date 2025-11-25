Рейтинг@Mail.ru
Новосибирский "Локомотив" впервые в сезоне проиграл в матче ЧР по волейболу
Волейбол
 
21:24 25.11.2025
Новосибирский "Локомотив" впервые в сезоне проиграл в матче ЧР по волейболу
Новосибирский "Локомотив" впервые в сезоне проиграл в матче ЧР по волейболу - РИА Новости, 25.11.2025
Новосибирский "Локомотив" впервые в сезоне проиграл в матче ЧР по волейболу
Московское "Динамо" одержало победу над новосибирским "Локомотивом" в матче девятого тура чемпионата России по волейболу. РИА Новости, 25.11.2025
спорт, локомотив (новосибирск), суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Локомотив (Новосибирск), Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Новосибирский "Локомотив" впервые в сезоне проиграл в матче ЧР по волейболу

Новосибирский "Локомотив" впервые в сезоне проиграл в ЧР по волейболу

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Московское "Динамо" одержало победу над новосибирским "Локомотивом" в матче девятого тура чемпионата России по волейболу.
Встреча в Москве завершилась со счетом 3-1 (26:28, 25:21, 25:19, 25:21) в пользу хозяев.
"Локомотив" впервые проиграл в текущем сезоне чемпионата России. Команда располагается на втором месте в турнирной таблице с восемью победами и одним поражением. "Динамо", одержав седьмую победу при двух поражениях, поднялось на четвертую строчку.

Результаты других матчей:

  • "Факел Ямал" (Новый Уренгой) - "Белогорье" (Белгород) - 0-3 (20:25, 21:25, 21:25);
  • "Газпром-Югра" (Сургут) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 1-3 (25:23, 8:25, 23:25, 19:25).
Волейбол
 
 
