Новосибирский "Локомотив" впервые в сезоне проиграл в матче ЧР по волейболу
Новосибирский "Локомотив" впервые в сезоне проиграл в матче ЧР по волейболу - РИА Новости, 25.11.2025
Новосибирский "Локомотив" впервые в сезоне проиграл в матче ЧР по волейболу
Московское "Динамо" одержало победу над новосибирским "Локомотивом" в матче девятого тура чемпионата России по волейболу.
Новосибирский "Локомотив" впервые в сезоне проиграл в матче ЧР по волейболу
Новосибирский "Локомотив" впервые в сезоне проиграл в ЧР по волейболу
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Московское "Динамо" одержало победу над новосибирским "Локомотивом" в матче девятого тура чемпионата России по волейболу.
Встреча в Москве завершилась со счетом 3-1 (26:28, 25:21, 25:19, 25:21) в пользу хозяев.
"Локомотив" впервые проиграл в текущем сезоне чемпионата России. Команда располагается на втором месте в турнирной таблице с восемью победами и одним поражением. "Динамо", одержав седьмую победу при двух поражениях, поднялось на четвертую строчку.
Результаты других матчей:
- "Факел Ямал" (Новый Уренгой) - "Белогорье" (Белгород) - 0-3 (20:25, 21:25, 21:25);
- "Газпром-Югра" (Сургут) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 1-3 (25:23, 8:25, 23:25, 19:25).