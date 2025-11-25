Кирьяков объяснил, в каком случае Гусев полноценно возглавит "Динамо"

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Исполняющий обязанности главного тренера московского "Динамо" Ролан Гусев в случае трех побед подряд перед зимней паузой в чемпионате России получит хорошие шансы полноценно возглавить команду, заявил РИА Новости бывший футболист столичного клуба и сборной России Сергей Кирьяков.
Гусев исполняет обязанности главного тренера после ухода 17 ноября с данного поста Валерия Карпина. Под руководством Гусева в 16-м туре чемпионата страны команда дома со счетом 3:0 обыграла махачкалинское "Динамо". "Бело-голубые" набрали 20 очков и находятся на девятой строчке турнирной таблицы. В чемпионате лидирует "Краснодар" (34). Москвичи в следующих турах Российской премьер-лиги (РПЛ) встретятся в гостях с грозненским "Ахматом" (16 баллов) и московским "Спартаком" (28). В ответной игре 1/4 финала пути РПЛ Кубка России динамовцы 27 ноября примут дома петербургский "Зенит" (в первом матче в гостях "Динамо" выиграло - 3:1).
"Такие ситуации бывают, когда уходит главный тренер и в этот переходный период, пока руководство клуба ищет кого-то из специалистов, команду доверяют кому-то из его помощников. И в какой-то степени дает ему определенный шанс. Я думаю, что сейчас все будут ждать, как "Динамо" будет играть до зимней паузы. Думаю, что если команда наберет максимальное количество очков, то это будет очень серьезный аргумент в пользу выбора Ролана. И тогда у руководства будут основания убрать приставку "и. о" и назначить его главным тренером", - сказал Кирьяков.
"В "Динамо" ситуация немного попроще, чем примерно аналогичная в московском "Спартаке" (Вадим Романов недавно возглавил команду после ухода серба Деяна Станковича - прим. ред.). Потому что там нет такого сильного давления болельщиков, игрокам будет немного полегче. К тому же отрыв от лидеров чемпионата очень существенный, и каждый болельщик и специалист, симпатизирующий "Динамо", прекрасно понимает сложившуюся ситуацию, в которой трудно рассчитывать на золото", - добавил собеседник агентства.
Гусев выступал за "Динамо" с 1996 по 2001 год.
