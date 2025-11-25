Рейтинг@Mail.ru
Кирьяков объяснил, в каком случае Гусев полноценно возглавит "Динамо" - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:40 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/kiryakov-2057455902.html
Кирьяков объяснил, в каком случае Гусев полноценно возглавит "Динамо"
Кирьяков объяснил, в каком случае Гусев полноценно возглавит "Динамо" - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
Кирьяков объяснил, в каком случае Гусев полноценно возглавит "Динамо"
Исполняющий обязанности главного тренера московского "Динамо" Ролан Гусев в случае трех побед подряд перед зимней паузой в чемпионате России получит хорошие... РИА Новости Спорт, 25.11.2025
2025-11-25T16:40:00+03:00
2025-11-25T16:40:00+03:00
футбол
спорт
ролан гусев
динамо москва
российская премьер-лига (рпл)
валерий карпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055609035_0:35:2048:1187_1920x0_80_0_0_d332f61bf435eb8d710d31962e28faa8.jpg
/20251125/karpin-2057411780.html
/20251123/gusev-2056986946.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055609035_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_412d01155d2e4952ec3aee19f622bfe1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ролан гусев, динамо москва, российская премьер-лига (рпл), валерий карпин
Футбол, Спорт, Ролан Гусев, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Валерий Карпин
Кирьяков объяснил, в каком случае Гусев полноценно возглавит "Динамо"

Кирьяков: Гусев может полноценно возглавить "Динамо" в случае трех побед подряд

© Соцсети ФК "Динамо" (Москва)Ролан Гусев
Ролан Гусев - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Соцсети ФК "Динамо" (Москва)
Читать в
Дзен
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Исполняющий обязанности главного тренера московского "Динамо" Ролан Гусев в случае трех побед подряд перед зимней паузой в чемпионате России получит хорошие шансы полноценно возглавить команду, заявил РИА Новости бывший футболист столичного клуба и сборной России Сергей Кирьяков.
Гусев исполняет обязанности главного тренера после ухода 17 ноября с данного поста Валерия Карпина. Под руководством Гусева в 16-м туре чемпионата страны команда дома со счетом 3:0 обыграла махачкалинское "Динамо". "Бело-голубые" набрали 20 очков и находятся на девятой строчке турнирной таблицы. В чемпионате лидирует "Краснодар" (34). Москвичи в следующих турах Российской премьер-лиги (РПЛ) встретятся в гостях с грозненским "Ахматом" (16 баллов) и московским "Спартаком" (28). В ответной игре 1/4 финала пути РПЛ Кубка России динамовцы 27 ноября примут дома петербургский "Зенит" (в первом матче в гостях "Динамо" выиграло - 3:1).
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Карпин рассказал, когда принял решение об уходе из "Динамо"
25 ноября, 14:24
«
"Такие ситуации бывают, когда уходит главный тренер и в этот переходный период, пока руководство клуба ищет кого-то из специалистов, команду доверяют кому-то из его помощников. И в какой-то степени дает ему определенный шанс. Я думаю, что сейчас все будут ждать, как "Динамо" будет играть до зимней паузы. Думаю, что если команда наберет максимальное количество очков, то это будет очень серьезный аргумент в пользу выбора Ролана. И тогда у руководства будут основания убрать приставку "и. о" и назначить его главным тренером", - сказал Кирьяков.
"В "Динамо" ситуация немного попроще, чем примерно аналогичная в московском "Спартаке" (Вадим Романов недавно возглавил команду после ухода серба Деяна Станковича - прим. ред.). Потому что там нет такого сильного давления болельщиков, игрокам будет немного полегче. К тому же отрыв от лидеров чемпионата очень существенный, и каждый болельщик и специалист, симпатизирующий "Динамо", прекрасно понимает сложившуюся ситуацию, в которой трудно рассчитывать на золото", - добавил собеседник агентства.
Гусев выступал за "Динамо" с 1996 по 2001 год.
Ролан Гусев - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Касерес хочет, чтобы Гусева утвердили главным тренером "Динамо"
23 ноября, 20:32
 
ФутболСпортРолан ГусевДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Валерий Карпин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    0
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала