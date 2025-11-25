Кирьяков объяснил, в каком случае Гусев полноценно возглавит "Динамо"

«

"Такие ситуации бывают, когда уходит главный тренер и в этот переходный период, пока руководство клуба ищет кого-то из специалистов, команду доверяют кому-то из его помощников. И в какой-то степени дает ему определенный шанс. Я думаю, что сейчас все будут ждать, как "Динамо" будет играть до зимней паузы. Думаю, что если команда наберет максимальное количество очков, то это будет очень серьезный аргумент в пользу выбора Ролана. И тогда у руководства будут основания убрать приставку "и. о" и назначить его главным тренером", - сказал Кирьяков.