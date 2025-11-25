Рейтинг@Mail.ru
Тарасова считает, что Степанова и Букин могут хорошо выступить на ОИ-2030 - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
15:01 25.11.2025
Тарасова считает, что Степанова и Букин могут хорошо выступить на ОИ-2030
Тарасова считает, что Степанова и Букин могут хорошо выступить на ОИ-2030

Тарасова: Степанова и Букин в прекрасной форме, чтобы выступить на ОИ-2030

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с РИА Новости поддержала решение российских фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина, выступающих в танцах на льду, продолжать карьеру до Олимпиады 2030 года.
Ранее Букин в интервью "Чемпионату" заявил, что их дуэт со Степановой продолжит карьеру до Олимпийских игр во Французских Альпах.
"А почему ребята не смогут кататься еще четыре года и бороться за медали на Олимпиаде? В танцах на льду Олимпиаду выигрывают после 30 лет в среднем. Они в прекрасной физической форме, хорошо выступают. Я только за, чтобы они катались дальше и выступали на Олимпиаде", - сказала Тарасова.
В мае стало известно, что российские фигуристы не допущены к отборочным соревнованиям на Олимпийские игры 2026 года в соревнованиях спортивных пар и танцоров на льду Международным союзом конькобежцев (ISU).
