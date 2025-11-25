Тарасова считает, что Степанова и Букин могут хорошо выступить на ОИ-2030

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с РИА Новости поддержала решение российских фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина, выступающих в танцах на льду, продолжать карьеру до Олимпиады 2030 года.