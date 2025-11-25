Карпов похвалил Есипенко за выход на турнир претендентов

«

"Победа Андрея Есипенко и выход в турнир претендентов очень важны для российских шахмат, потому что в последнее время было много гонений на наших шахматистов. И вступление в число претендентов на мировую корону - это серьезный шаг в его развитии. Я поздравляю Андрея Есипенко, он молодец. Поздравляю особенно с учетом того, что он сумел собраться после досадного поражения в матче за выход в финал. Если Андрей хорошо подготовится, то сможет достойно выступить в турнире претендентов", - сказал Карпов.