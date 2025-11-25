Рейтинг@Mail.ru
Карпов похвалил Есипенко за выход на турнир претендентов - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
16:58 25.11.2025
Карпов похвалил Есипенко за выход на турнир претендентов
спорт, андрей есипенко, вэй и, гукеш доммараджу, федерация шахмат россии (фшр), кубок мира по шахматам
Спорт, Андрей Есипенко, Вэй И, Гукеш Доммараджу, Федерация шахмат России (ФШР), Кубок мира по шахматам
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Квалификация Андрея Есипенко на турнир претендентов на мировую корону говорит о заметном прогрессе российского шахматиста и подтверждает, что отечественные гроссмейстеры по-прежнему остаются одними из лидеров, заявил РИА Новости XII чемпион мира, почетный президент Федерации шахмат России (ФШР) Анатолий Карпов.
Во вторник Есипенко черными фигурами победил представителя Узбекистана Нодирбека Якуббоева и выиграл со счетом 2:0 матч за третье место на Кубке мира, проходящем в Гоа (Индия). Путевки на турнир претендентов 2026 года завоевали три сильнейших игрока турнира - китаец Вэй И, представитель Узбекистана Жавохир Синдаров и Есипенко. Ранее в него отобрались американец Фабиано Каруана, нидерландец Аниш Гири и немец Маттиас Блюбаум. Вакантными остаются еще две путевки. Действующим чемпионом мира является индиец Гукеш Доммараджу.
"Победа Андрея Есипенко и выход в турнир претендентов очень важны для российских шахмат, потому что в последнее время было много гонений на наших шахматистов. И вступление в число претендентов на мировую корону - это серьезный шаг в его развитии. Я поздравляю Андрея Есипенко, он молодец. Поздравляю особенно с учетом того, что он сумел собраться после досадного поражения в матче за выход в финал. Если Андрей хорошо подготовится, то сможет достойно выступить в турнире претендентов", - сказал Карпов.
"Совсем недавно наши девушки выиграли командный чемпионат мира, и я их уже поздравлял с этим успехом. Они тоже умницы. Два этих достижения подтверждают то, что российские шахматисты, несмотря на все преграды, по-прежнему остаются в числе мировых лидеров", - подчеркнул XII чемпион мира.
Турнир в Гоа с участием 206 шахматистов и призовым фондом в размере 2 миллионов долларов завершится 26 ноября. Есипенко за третье место заработал 60 тысяч долларов призовых.
Российский шахматист Андрей Есипенко - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Шахматист Есипенко отобрался на турнир претендентов
25 ноября, 15:29
 
СпортАндрей ЕсипенкоВэй ИГукеш ДоммараджуФедерация шахмат России (ФШР)Кубок мира по шахматам
 
