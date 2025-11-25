Карпов похвалил Есипенко за выход на турнир претендентов

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Квалификация Андрея Есипенко на турнир претендентов на мировую корону говорит о заметном прогрессе российского шахматиста и подтверждает, что отечественные гроссмейстеры по-прежнему остаются одними из лидеров, заявил РИА Новости XII чемпион мира, почетный президент Федерации шахмат России (ФШР) Анатолий Карпов.
Во вторник Есипенко черными фигурами победил представителя Узбекистана Нодирбека Якуббоева и выиграл со счетом 2:0 матч за третье место на Кубке мира, проходящем в Гоа (Индия). Путевки на турнир претендентов 2026 года завоевали три сильнейших игрока турнира - китаец Вэй И, представитель Узбекистана Жавохир Синдаров и Есипенко. Ранее в него отобрались американец Фабиано Каруана, нидерландец Аниш Гири и немец Маттиас Блюбаум. Вакантными остаются еще две путевки. Действующим чемпионом мира является индиец Гукеш Доммараджу.
"Победа Андрея Есипенко и выход в турнир претендентов очень важны для российских шахмат, потому что в последнее время было много гонений на наших шахматистов. И вступление в число претендентов на мировую корону - это серьезный шаг в его развитии. Я поздравляю Андрея Есипенко, он молодец. Поздравляю особенно с учетом того, что он сумел собраться после досадного поражения в матче за выход в финал. Если Андрей хорошо подготовится, то сможет достойно выступить в турнире претендентов", - сказал Карпов.
"Совсем недавно наши девушки выиграли командный чемпионат мира, и я их уже поздравлял с этим успехом. Они тоже умницы. Два этих достижения подтверждают то, что российские шахматисты, несмотря на все преграды, по-прежнему остаются в числе мировых лидеров", - подчеркнул XII чемпион мира.
Турнир в Гоа с участием 206 шахматистов и призовым фондом в размере 2 миллионов долларов завершится 26 ноября. Есипенко за третье место заработал 60 тысяч долларов призовых.
