Карпин рассказал, когда принял решение об уходе из "Динамо"

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, который ранее покинул аналогичный пост в московском "Динамо", заявил, что мысль об уходе из столичного клуба посетила его после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против тольяттинского "Акрона", а окончательное решение пришло после окончания сборов с национальной командой.
"Акрон" 8 ноября переиграл московское "Динамо" в гостевом матче 15-го тура чемпионата России со счетом 2:1. 12 ноября сборная России сыграла вничью с перуанцами (1:1), тремя днями позднее - уступила команде Чили (0:2), потерпев первое поражение с ноября 2021 года. 17 ноября Карпин заявил, что принял решение об уходе из "Динамо".
"Мысль такая посетила перед ноябрьским сбором сборной, после матча с "Акроном". Уже сформировалась окончательно во время нахождения в сборной. После матча с Чили взял еще день и две ночи, чтобы все продумать окончательно и принять решение. Прошла ночь после игры со сборной Чили, потом прошли еще сутки уже в Москве. После этого уже принял такое решение", - сказал Карпин в эфире телеканала "Россия 24".