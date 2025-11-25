Карпин рассказал, когда принял решение об уходе из "Динамо"

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, который ранее покинул аналогичный пост в московском "Динамо", заявил, что мысль об уходе из столичного клуба посетила его после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против тольяттинского "Акрона", а окончательное решение пришло после окончания сборов с национальной командой.