Карпин рассказал, когда принял решение об уходе из "Динамо"
Футбол
 
14:24 25.11.2025
Карпин рассказал, когда принял решение об уходе из "Динамо"
Карпин рассказал, когда принял решение об уходе из "Динамо"
спорт, россия, чили, москва, валерий карпин, акрон
Футбол, Спорт, Россия, Чили, Москва, Валерий Карпин, Акрон
Валерий Карпин
Валерий Карпин
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Валерий Карпин. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, который ранее покинул аналогичный пост в московском "Динамо", заявил, что мысль об уходе из столичного клуба посетила его после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против тольяттинского "Акрона", а окончательное решение пришло после окончания сборов с национальной командой.
"Акрон" 8 ноября переиграл московское "Динамо" в гостевом матче 15-го тура чемпионата России со счетом 2:1. 12 ноября сборная России сыграла вничью с перуанцами (1:1), тремя днями позднее - уступила команде Чили (0:2), потерпев первое поражение с ноября 2021 года. 17 ноября Карпин заявил, что принял решение об уходе из "Динамо".
"Мысль такая посетила перед ноябрьским сбором сборной, после матча с "Акроном". Уже сформировалась окончательно во время нахождения в сборной. После матча с Чили взял еще день и две ночи, чтобы все продумать окончательно и принять решение. Прошла ночь после игры со сборной Чили, потом прошли еще сутки уже в Москве. После этого уже принял такое решение", - сказал Карпин в эфире телеканала "Россия 24".
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
"Хочу домой к жене и дочкам". Карпин заявил, что понимает Станковича
8 ноября, 16:57
 
