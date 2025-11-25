https://ria.ru/20251125/futbol-2057497308.html
Фанаты "Спартака" и "Локомотива" откажутся от оскорбительных кричалок
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Активные болельщики московских футбольных клубов "Спартак" и "Локомотив" в связи с кончиной Никиты Симоняна приняли решение отказаться от оскорбительных скандирований в адрес друг друга на матче пути РПЛ Кубка России.
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Столичное кубковое дерби пройдет в среду на арене железнодорожников и начнется в 20:30 мск.
Также фанаты "Спартака
" решили отказаться от баннерного развеса, ограничившись траурной растяжкой на втором ярусе. Кроме того, первые пять минут встречи болельщики проведут в тишине в память о Симоняне.
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе.