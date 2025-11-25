Рейтинг@Mail.ru
Китайского легкоатлета оправдали в применении допинга по необычной причине - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/doping-2057432895.html
Китайского легкоатлета оправдали в применении допинга по необычной причине
Китайского легкоатлета оправдали в применении допинга по необычной причине - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
Китайского легкоатлета оправдали в применении допинга по необычной причине
Чемпион мира в прыжках в длину Ван Цзянань признан непричастным к умышленному употреблению допинга по итогам разбирательства, начатого после обнаружения... РИА Новости Спорт, 25.11.2025
2025-11-25T15:27:00+03:00
2025-11-25T15:27:00+03:00
спорт
ван цзянань
спортивный арбитражный суд (cas)
допинг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956832694_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_11fe1da99cc248c40bcde4e13580f62f.jpg
/20251114/mullazhonov--2054981694.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956832694_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_25c74fef107057117c7d4989ee53ed7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ван цзянань, спортивный арбитражный суд (cas), допинг
Спорт, Ван Цзянань, Спортивный арбитражный суд (CAS), Допинг
Китайского легкоатлета оправдали в применении допинга по необычной причине

Прыгуна Ван Цзянаня оправдали в применении допинга из-за его пассивного вдыхания

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудник в Национальной антидопинговой лаборатории
Сотрудник в Национальной антидопинговой лаборатории - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Чемпион мира в прыжках в длину Ван Цзянань признан непричастным к умышленному употреблению допинга по итогам разбирательства, начатого после обнаружения тербуталина в пробе, взятой у спортсмена 1 ноября 2024 года, сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU).
Ранее расследование Китайского антидопингового агентства (CHINADA) показало, что тербуталин попал в организм спортсмена пассивно. 31 октября и 1 ноября 2024 года Ван Цзянань сопровождал родственника в больницу, где проводилось небулайзерное лечение - процедура, при которой лекарство в виде аэрозоля распыляется в воздух. Согласно итоговому заключению, пассивное вдыхание привело к появлению следов препарата в пробе. Вина спортсмена в умышленном употреблении вещества не была установлена, и он не был дисквалифицирован.
В апреле AIU запросил у CHINADA амбулаторные записи и видеозаписи с камер наблюдения. На фоне продолжающейся проверки AIU 1 мая подала защитное заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы сохранить право на апелляцию на случай, если выводы расследования CHINADA будут оспорены. Впоследствии AIU изучил материалы и привлек независимого эксперта, который проанализировал концентрацию тербуталина в пробе. После проверки AIU не выявила признаков нарушения или попыток скрыть информацию, а экспертиза подтвердила вероятность попадания вещества при указанных обстоятельствах. 11 ноября организация отозвала заявление в CAS.
Ван Цзянаню 29 лет. Он является победителем чемпионата мира по легкой атлетике 2022 года в Орегоне, а также бронзовым призером мирового первенства 2015 года, прошедшего в Пекине. Также в его активе золотые медали Азиатских игр 2018 и 2023 годов и победа на чемпионате Азии в 2013-м.
Лазизбек Муллажонов - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Олимпийского чемпиона по боксу из Узбекистана дисквалифицировали за допинг
14 ноября, 13:40
 
СпортВан ЦзянаньСпортивный арбитражный суд (CAS)Допинг
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    0
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала