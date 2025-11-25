https://ria.ru/20251125/doping-2057432895.html
Китайского легкоатлета оправдали в применении допинга по необычной причине
Китайского легкоатлета оправдали в применении допинга по необычной причине
Китайского легкоатлета оправдали в применении допинга по необычной причине
Прыгуна Ван Цзянаня оправдали в применении допинга из-за его пассивного вдыхания
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Чемпион мира в прыжках в длину Ван Цзянань признан непричастным к умышленному употреблению допинга по итогам разбирательства, начатого после обнаружения тербуталина в пробе, взятой у спортсмена 1 ноября 2024 года, сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU).
Ранее расследование Китайского антидопингового агентства (CHINADA) показало, что тербуталин попал в организм спортсмена пассивно. 31 октября и 1 ноября 2024 года Ван Цзянань сопровождал родственника в больницу, где проводилось небулайзерное лечение - процедура, при которой лекарство в виде аэрозоля распыляется в воздух. Согласно итоговому заключению, пассивное вдыхание привело к появлению следов препарата в пробе. Вина спортсмена в умышленном употреблении вещества не была установлена, и он не был дисквалифицирован.
В апреле AIU запросил у CHINADA амбулаторные записи и видеозаписи с камер наблюдения. На фоне продолжающейся проверки AIU 1 мая подала защитное заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы сохранить право на апелляцию на случай, если выводы расследования CHINADA будут оспорены. Впоследствии AIU изучил материалы и привлек независимого эксперта, который проанализировал концентрацию тербуталина в пробе. После проверки AIU не выявила признаков нарушения или попыток скрыть информацию, а экспертиза подтвердила вероятность попадания вещества при указанных обстоятельствах. 11 ноября организация отозвала заявление в CAS.
Ван Цзянаню 29 лет. Он является победителем чемпионата мира по легкой атлетике 2022 года в Орегоне, а также бронзовым призером мирового первенства 2015 года, прошедшего в Пекине. Также в его активе золотые медали Азиатских игр 2018 и 2023 годов и победа на чемпионате Азии в 2013-м.