Китайского легкоатлета оправдали в применении допинга по необычной причине

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Чемпион мира в прыжках в длину Ван Цзянань признан непричастным к умышленному употреблению допинга по итогам разбирательства, начатого после обнаружения тербуталина в пробе, взятой у спортсмена 1 ноября 2024 года, сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU).

Ранее расследование Китайского антидопингового агентства (CHINADA) показало, что тербуталин попал в организм спортсмена пассивно. 31 октября и 1 ноября 2024 года Ван Цзянань сопровождал родственника в больницу, где проводилось небулайзерное лечение - процедура, при которой лекарство в виде аэрозоля распыляется в воздух. Согласно итоговому заключению, пассивное вдыхание привело к появлению следов препарата в пробе. Вина спортсмена в умышленном употреблении вещества не была установлена, и он не был дисквалифицирован.

В апреле AIU запросил у CHINADA амбулаторные записи и видеозаписи с камер наблюдения. На фоне продолжающейся проверки AIU 1 мая подала защитное заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы сохранить право на апелляцию на случай, если выводы расследования CHINADA будут оспорены. Впоследствии AIU изучил материалы и привлек независимого эксперта, который проанализировал концентрацию тербуталина в пробе. После проверки AIU не выявила признаков нарушения или попыток скрыть информацию, а экспертиза подтвердила вероятность попадания вещества при указанных обстоятельствах. 11 ноября организация отозвала заявление в CAS.