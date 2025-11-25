Дегтярев считает, что дзюдоистов скоро допустят к соревнованиям с флагом РФ

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что благодаря предложенному Международной федерацией дзюдо (IJF) механизму возвращения российских спортсменов на турниры дзюдо может стать следующим видом спорта, где флаг России вновь появится на международных соревнованиях.
В июне Дегтярев посетил чемпионат мира по дзюдо в Будапеште, на котором российские атлеты выступали в нейтральном статусе согласно решению IJF. Там он провел серию встреч с руководителями международных спортивных федераций и членами Международного олимпийского комитета (МОК) с целью обсуждения допуска российских спортсменов к международным соревнованиям и восстановления прав Олимпийского комитета России (ОКР). По словам министра, ему удалось встретиться с более чем десятком президентов международных федераций и несколькими членами МОК. Дегтярев также высоко оценил организацию турнира и поблагодарил IJF и ее президента Мариуса Визера за конструктивную позицию, подчеркнув, что спорт должен оставаться вне политики. В сентябре президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик заявил РИА Новости, что надеется на выступление российских спортсменов с флагом и гимном уже в 2025 году.
«
"Мне лично посчастливилось побывать на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште, где наши ребята завоевали пять медалей, включая три золотые. Достижения наших атлетов помогают расширять спортивные связи. В качестве примера можно привести Международную федерацию дзюдо, которая первой предложила механизм возвращения наших и белорусских спортсменов на международные соревнования. Под флагом федерации мы уже выступаем, на подходе - возвращение национального флага. По всей видимости, дзюдо станет первым видом спорта, где флаг России вновь поднимется над пьедесталом. Мы работаем над этим вместе с нашими коллегами из Международной федерации", - заявил Дегтярев на Всероссийском форуме проекта ЕР "Выбор сильных".
МОК в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство организаций ввело подобные запреты. Позднее МОК рекомендовал смягчить санкции и допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе.
Путин наградил знаком отличия сына своего тренера по дзюдо
17 сентября, 19:09