Дегтярев считает, что дзюдоистов скоро допустят к соревнованиям с флагом РФ

«

"Мне лично посчастливилось побывать на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште, где наши ребята завоевали пять медалей, включая три золотые. Достижения наших атлетов помогают расширять спортивные связи. В качестве примера можно привести Международную федерацию дзюдо, которая первой предложила механизм возвращения наших и белорусских спортсменов на международные соревнования. Под флагом федерации мы уже выступаем, на подходе - возвращение национального флага. По всей видимости, дзюдо станет первым видом спорта, где флаг России вновь поднимется над пьедесталом. Мы работаем над этим вместе с нашими коллегами из Международной федерации", - заявил Дегтярев на Всероссийском форуме проекта ЕР "Выбор сильных".