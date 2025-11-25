Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев считает, что дзюдоистов скоро допустят к соревнованиям с флагом РФ
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
13:21 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/degtyarev-2057393642.html
Дегтярев считает, что дзюдоистов скоро допустят к соревнованиям с флагом РФ
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что благодаря предложенному Международной федерацией дзюдо (IJF) механизму возвращения российских спортсменов на... РИА Новости Спорт, 25.11.2025
единоборства
спорт
михаил дегтярев
мариус визер
сергей соловейчик
международный олимпийский комитет (мок)
ijf
олимпийский комитет россии (окр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984394790_0:279:2994:1963_1920x0_80_0_0_e663fac7d7364b778df1632a900552f0.jpg
/20250917/putin-2042566545.html
единоборства, михаил дегтярев, мариус визер, сергей соловейчик, международный олимпийский комитет (мок), ijf, олимпийский комитет россии (окр)
Единоборства, Спорт, Михаил Дегтярев, Мариус Визер, Сергей Соловейчик, Международный олимпийский комитет (МОК), IJF, Олимпийский комитет России (ОКР)
Дегтярев считает, что дзюдоистов скоро допустят к соревнованиям с флагом РФ

Дегтярев считает, что дзюдоистов скоро допустят к соревнованиям с флагом России

Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что благодаря предложенному Международной федерацией дзюдо (IJF) механизму возвращения российских спортсменов на турниры дзюдо может стать следующим видом спорта, где флаг России вновь появится на международных соревнованиях.
В июне Дегтярев посетил чемпионат мира по дзюдо в Будапеште, на котором российские атлеты выступали в нейтральном статусе согласно решению IJF. Там он провел серию встреч с руководителями международных спортивных федераций и членами Международного олимпийского комитета (МОК) с целью обсуждения допуска российских спортсменов к международным соревнованиям и восстановления прав Олимпийского комитета России (ОКР). По словам министра, ему удалось встретиться с более чем десятком президентов международных федераций и несколькими членами МОК. Дегтярев также высоко оценил организацию турнира и поблагодарил IJF и ее президента Мариуса Визера за конструктивную позицию, подчеркнув, что спорт должен оставаться вне политики. В сентябре президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик заявил РИА Новости, что надеется на выступление российских спортсменов с флагом и гимном уже в 2025 году.
«
"Мне лично посчастливилось побывать на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште, где наши ребята завоевали пять медалей, включая три золотые. Достижения наших атлетов помогают расширять спортивные связи. В качестве примера можно привести Международную федерацию дзюдо, которая первой предложила механизм возвращения наших и белорусских спортсменов на международные соревнования. Под флагом федерации мы уже выступаем, на подходе - возвращение национального флага. По всей видимости, дзюдо станет первым видом спорта, где флаг России вновь поднимется над пьедесталом. Мы работаем над этим вместе с нашими коллегами из Международной федерации", - заявил Дегтярев на Всероссийском форуме проекта ЕР "Выбор сильных".
МОК в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство организаций ввело подобные запреты. Позднее МОК рекомендовал смягчить санкции и допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Путин наградил знаком отличия сына своего тренера по дзюдо
17 сентября, 19:09
 
Единоборства
 
