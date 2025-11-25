https://ria.ru/20251125/bude-glimt-yuventus-smotret-onlayn--2057495769.html
"Буде-Глимт" — "Ювентус": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 25 ноября
"Буде-Глимт" — "Ювентус": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 25 ноября - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
"Буде-Глимт" — "Ювентус": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 25 ноября
"Буде-Глимт" и "Ювентус" встретятся в матче пятого тура Лиги чемпионов УЕФА. РИА Новости Спорт, 25.11.2025
2025-11-25T21:40:00+03:00
2025-11-25T21:40:00+03:00
2025-11-25T21:40:00+03:00
футбол
будё-глимт
ювентус
лига чемпионов уефа
спорт
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037342201_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_d09246289ae229d0ed8a5dfe01aa2bb4.jpg
/20251122/yuve-2056855396.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037342201_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_3dbbfc2df78115a19d3d18f24b028659.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
будё-глимт, ювентус, лига чемпионов уефа, спорт, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Будё-Глимт, Ювентус, Лига чемпионов УЕФА, Спорт, Анонсы и трансляции матчей