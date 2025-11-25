Информацию об иске к футболисту из-за "Гарри Поттера" опровергли

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Кинокомпания Warner Bros. Entertainment Inc. не подавала иск в Стамбульский суд на футболиста турецкого "Фенербахче" Керема Актюркоглу из-за использования визуальных и аудиоматериалов из вселенной "Гарри Поттера" в публикациях в социальных сетях, сообщает издание Aksam.

Ранее газета Sabah сообщала, Warner Bros. подала иск, в котором отметила, что все эти элементы были использованы Актюркоглу без разрешения, что нарушает имущественные и авторские права в соответствии с законом об интеллектуальной собственности. Также компания отметила, что это создает недобросовестную конкуренцию в рамках турецкого торгового кодекса.

По информации Aksam, представители Warner Bros. заявили, что сообщения о том, что против Актюркоглу был подан иск за несанкционированное использование элементов бренда " Гарри Поттер ", не соответствуют действительности.

В 2021 году Актюркоглу получил прозвища "волшебник" и "Карем Поттер" из-за снимка в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), на котором он изображен в круглых очках. Во время празднования голов футболист имитировал использование волшебной палочки, а также размещал публикации в социальных сетях с использованием музыки и визуальных материалов из киновселенной "Гарри Поттера".