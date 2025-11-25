Рейтинг@Mail.ru
Определились чемпионы корпоративного турнира по акробатическому рок-н-роллу - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:48 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/akrobaticheskiy-2057319396.html
Определились чемпионы корпоративного турнира по акробатическому рок-н-роллу
Определились чемпионы корпоративного турнира по акробатическому рок-н-роллу - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
Определились чемпионы корпоративного турнира по акробатическому рок-н-роллу
Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’roll & Co состоялись во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве. РИА Новости Спорт, 25.11.2025
2025-11-25T08:48:00+03:00
2025-11-25T08:48:00+03:00
россия
курган
санкт-петербург
ирина винер
алроса
новатэк
роснефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057319064_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_e3d68c5f86121256f5d5cf9bb4fefb3d.jpg
/20251122/roknroll-2056860170.html
россия
курган
санкт-петербург
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057319064_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_3b6f556f5d374854ea151bcceab2e9f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
россия, курган, санкт-петербург, ирина винер, алроса, новатэк, роснефть
Россия, Курган, Санкт-Петербург, Ирина Винер, Алроса, Новатэк, Роснефть
Определились чемпионы корпоративного турнира по акробатическому рок-н-роллу

Определились победители корпоративного турнира по акробатическому рок-н-роллу

© Фото : ФТСАРРАкробатический рок-н-ролл
Акробатический рок-н-ролл - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : ФТСАРР
Читать в
Дзен
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Анастасия Панина. Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’roll & Co состоялись во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве. 
Турнир объединил команды корпоративных клубов со всей страны — дети сотрудников корпораций "Алроса", "Новатэк", "Роснефть", "Газпром банк" и других компаний имеют возможность заниматься спортом и выезжать на соревнования. Многих объединяет именно любовь к акробатическому рок-н-роллу.
В этом году в Москву приехали команды из 33 клубов из 29 субъектов России. Всего 332 спортсмена вышли на танцевальный паркет — из Кургана, Перми, Красноярска, Мирного, Уфы, Томска, Белгорода, Ижевска и многих других городов страны.
Награды разыгрывались в шести дисциплинах. Судьи смотрели на участников с любовью и иногда умилением, особенно на самых младших, но все же требовательно. Пусть это не чемпионат России, но соревновались все так же серьезно.
Во Дворец гимнастики Винер приехали уже финалисты, лучшие из лучших, прошедшие предварительный отбор. Можно только догадываться, какой уровень ответственности испытали участники, выходя на эту по-спортивному намоленную арену. Несмотря на многочисленный состав турнира, насыщенную по таймингу программу, все прошло гладко.
По традиции, спортсмены радуют зрителей и судей разнообразным выбором музыки. Тут и "Барыня-сударыня", и замиксованная "Ах, какая женщина", и саундтрек к мультфильмам "Элвин и бурундуки" и "Утиные истории". Яркие костюмы, продуманный макияж и отработанная актерская игра делают рок-н-ролл больше, чем просто спортом — они приближают его к искусству.
Если на первенстве России среди юниоров и национальном чемпионате лидерство обычно удерживают представители клубов Москвы и Санкт-Петербурга, то здесь среди лучших — разные регионы России. Особенно сильны спортсмены из клубов Якутии, Кургана, Курска и Белгорода.
Александра Метелькова и Роман Андреев - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Наши — лучшие: как прошел чемпионат России по акробатическому рок-н-роллу
22 ноября, 23:27
Победители и призеры всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’roll & Co. в разных дисциплинах:
Е-класс микст юноши и девушки: 1. Асликян Баграт - Комарова Аглая (Формейшн, Санкт-Петербург) 2. Слабунов Кузьма - Протопопова Мария (Формейшн, Волгоград) 3. Бикбердин Расул - Рысцова Ева (Алроса, Мирный);
D-класс микст юноши и девушки: 1. Глаголев Илья - Цепелик Ника (Формейшн, Курск) 2. Митрофанов Мирослав - Стерхова Элина (Формейшн, Томск) 3. Юдин Евгений - Зубкова Виктория (Формула, Пермь);
D-класс микст юниоры и юниорки: 1. Косарев Роман - Клюкина Анастасия (Формейшн, Санкт-Петербург) 2. Алпеев Даниил - Строганова Стелла (Звезда, Большой камень) 3. Байгулов Никита - Литвяк Полина (Формейшн, Курск);
D-класс микст мужчины и женщины: 1. Кедровский Максим - Гордилова Анна (Формейшн, Санкт-Петербург) 2. Ким Сергей - Лапчук Эвелина (Формейшн, Томск) 3. Ахмадиев Алексей - Савина Таисия (Формейшн, Новосибирск);
Формейшн девочки: 1. Элвин (Формейшн, Курган) 2. Даймонд (Алроса, Мирный) 3. IMPULSE (Алроса, Удачный);
Формейшн мини мужчины и женщины: 1. Sky dance mini (Алроса, Айхал) 2. Victory team (Формейшн, Курган) 3. Цирк (Формейшн, Белгород).
 
РоссияКурганСанкт-ПетербургИрина ВинерАлросаНоватэкРоснефть
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    0
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала