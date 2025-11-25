Определились чемпионы корпоративного турнира по акробатическому рок-н-роллу

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Анастасия Панина. Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’roll & Co состоялись во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве.

Турнир объединил команды корпоративных клубов со всей страны — дети сотрудников корпораций "Алроса", "Новатэк", "Роснефть", "Газпром банк" и других компаний имеют возможность заниматься спортом и выезжать на соревнования. Многих объединяет именно любовь к акробатическому рок-н-роллу.

В этом году в Москву приехали команды из 33 клубов из 29 субъектов России. Всего 332 спортсмена вышли на танцевальный паркет — из Кургана, Перми, Красноярска, Мирного, Уфы, Томска, Белгорода, Ижевска и многих других городов страны.

Награды разыгрывались в шести дисциплинах. Судьи смотрели на участников с любовью и иногда умилением, особенно на самых младших, но все же требовательно. Пусть это не чемпионат России, но соревновались все так же серьезно.

Во Дворец гимнастики Винер приехали уже финалисты, лучшие из лучших, прошедшие предварительный отбор. Можно только догадываться, какой уровень ответственности испытали участники, выходя на эту по-спортивному намоленную арену. Несмотря на многочисленный состав турнира, насыщенную по таймингу программу, все прошло гладко.

По традиции, спортсмены радуют зрителей и судей разнообразным выбором музыки. Тут и "Барыня-сударыня", и замиксованная "Ах, какая женщина", и саундтрек к мультфильмам "Элвин и бурундуки" и "Утиные истории". Яркие костюмы, продуманный макияж и отработанная актерская игра делают рок-н-ролл больше, чем просто спортом — они приближают его к искусству.

Если на первенстве России среди юниоров и национальном чемпионате лидерство обычно удерживают представители клубов Москвы и Санкт-Петербурга, то здесь среди лучших — разные регионы России. Особенно сильны спортсмены из клубов Якутии, Кургана, Курска и Белгорода.

Победители и призеры всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу Rock’n’roll & Co. в разных дисциплинах:

Е-класс микст юноши и девушки: 1. Асликян Баграт - Комарова Аглая (Формейшн, Санкт-Петербург) 2. Слабунов Кузьма - Протопопова Мария (Формейшн, Волгоград) 3. Бикбердин Расул - Рысцова Ева (Алроса, Мирный);

D-класс микст юноши и девушки: 1. Глаголев Илья - Цепелик Ника (Формейшн, Курск) 2. Митрофанов Мирослав - Стерхова Элина (Формейшн, Томск) 3. Юдин Евгений - Зубкова Виктория (Формула, Пермь);

D-класс микст юниоры и юниорки: 1. Косарев Роман - Клюкина Анастасия (Формейшн, Санкт-Петербург) 2. Алпеев Даниил - Строганова Стелла (Звезда, Большой камень) 3. Байгулов Никита - Литвяк Полина (Формейшн, Курск);

D-класс микст мужчины и женщины: 1. Кедровский Максим - Гордилова Анна (Формейшн, Санкт-Петербург) 2. Ким Сергей - Лапчук Эвелина (Формейшн, Томск) 3. Ахмадиев Алексей - Савина Таисия (Формейшн, Новосибирск);

Формейшн девочки: 1. Элвин (Формейшн, Курган) 2. Даймонд (Алроса, Мирный) 3. IMPULSE (Алроса, Удачный);