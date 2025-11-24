Жулин хочет большего числа фигуристок с карьерой, как у Туктамышевой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Заслуженный тренер России Александр Жулин заявил РИА Новости, что в фигурном катании хотелось бы видеть больше спортсменок с долгой и стабильной карьерой, как у Елизаветы Туктамышевой.
В понедельник Туктамышева в интервью журналисту Виктору Кравченко официально объявила о завершении профессиональной карьеры. Летом спортсменка стала тренером сборной Санкт-Петербурга.
"Прекрасная фигуристка. Тройной аксель, титул чемпионки мира - она провела замечательную карьеру. Хотелось бы, чтобы в фигурном катании было больше таких спортсменок с такой длинной и устойчивой карьерой", - сказал Жулин.
Туктамышевой 28 лет, в ее активе победы на чемпионате мира и Европы 2015 года, серебро чемпионата мира — 2021 и бронза чемпионата Европы - 2013. Также она была капитаном на победном для сборной России командном чемпионате мира под названием World Team Trophy - 2021.
