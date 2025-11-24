Жулин хочет большего числа фигуристок с карьерой, как у Туктамышевой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Заслуженный тренер России Александр Жулин заявил РИА Новости, что в фигурном катании хотелось бы видеть больше спортсменок с долгой и стабильной карьерой, как у Елизаветы Туктамышевой.