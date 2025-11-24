Российская епархия ААЦ назвала Симоняна гордостью армянского народа

МОСКВА 24 ноя - РИА Новости. Иподиакон, специалист в сфере национальных и религиозных отношений Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) Вартан Погосян заявил РИА Новости, что Никита Симонян был верующим человеком, легендарный футболист был гордостью и моральным авторитетом для армянского народа.
Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никита Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.
«
"Никита Симонян был верующим человеком, правда, не всегда это показывал. Такой был человек, очень скромный. Напоказ никогда ничего не делал. Он навсегда останется частью армянского народа, он наша гордость. Наши соболезнования семье покойного", - рассказал РИА Новости Погосян, подчеркнув, что Симонян был для армянского народа моральным авторитетом.
Симонян являлся победителем Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в РФС.
Не стало великого Никиты Симоняна. Каким запомнят нашу легенду?
24 ноября, 01:07