"В пять утра пришло СМС о смерти..." Российский спорт скорбит по Симоняну
"В пять утра пришло СМС о смерти..." Российский спорт скорбит по Симоняну - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
"В пять утра пришло СМС о смерти..." Российский спорт скорбит по Симоняну
В воскресенье не стало олимпийского чемпиона по футболу, заслуженного тренера СССР и легенды московского "Спартака" Никиты Симоняна. Ветеран отечественного... РИА Новости Спорт, 24.11.2025
2025-11-24T13:00:00+03:00
2025-11-24T13:00:00+03:00
2025-11-24T16:29:00+03:00
"В пять утра пришло СМС о смерти..." Российский спорт скорбит по Симоняну
Церемония прощания с Никитой Симоняном назначена на 27 ноября
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Андрей Васильчин. В воскресенье не стало олимпийского чемпиона по футболу, заслуженного тренера СССР и легенды московского "Спартака" Никиты Симоняна. Ветеран отечественного футбола умер на сотом году жизни.
Что еще нужно знать о Никите Павловиче, помимо победы на Играх-1956 в австралийском Мельбурне?
- Четырехкратный чемпион и двукратный обладатель Кубка СССР;
- Лучший бомбардир в истории московского "Спартака" (забил 160 мячей в 245 матчах за "красно-белых");
- Как тренер трижды становился чемпионом СССР и четыре раза поднимал над головой национальный Кубок;
- Успел потренировать советскую сборную;
- На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в Федерации футбола СССР и Российском футбольном союзе (РФС);
- Удостоен множества наград, среди которых орден "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, присвоенное президентом России Владимиром Путиным звание Героя Труда, олимпийский орден Международного олимпийского комитета (МОК) и орден Международной федерации футбола (ФИФА).
- Симонян являлся старейшим олимпийским чемпионом после того, как в октябре умер олимпийский чемпион по велоспорту 101-летний француз Шарль Кост.
"Пример настоящего мужчины"
Весь понедельник именитые персоны нашего спорта тепло отзываются об ушедшей легенде. Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что смерть Симоняна является большой потерей для всей России.
«
"Никита Павлович был великим человеком. Мне посчастливилось работать и общаться с ним. Мы часто виделись и разговаривали о футболе. Казалось, что так было всегда и будет еще долгое время. Вчера же вместе с ним ушла целая эпоха. Это большая потеря не только для футбола, для всей страны. Никита Павлович был примером профессионализма, мудрости и благородства. Мои соболезнования родным! Светлая память", — написал тренер в своем Telegram-канале.
Бывший главный тренер сборной России итальянец Фабио Капелло в разговоре с РИА Новости назвал Симоняна настоящим другом и признался, что очень огорчен печальными известиями из Москвы.
Приносят соболезнования и значимые персоны других видов спорта. Так, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с нашим корреспондентом вспомнил о Симоняне как о примере настоящего мужчины:
«
"Эпоха ушла из нашей жизни. Никита Павлович был человеком, который преданно служил своему Отечеству и своему делу, олицетворял и победы, и преемственность поколений, и все, что связано с уважением к своей профессии. Человек, который работал до последнего дня и профессионально относился ко всему, чем занимался. Это невосполнимая потеря. И нам нужно помнить его дела и то, как он к ним относился. Я в последний раз виделся с ним на юбилее у Анзора Кавазашвили - "85-летнего юноши", как сказал тогда Никита Павлович. Он неважно себя чувствовал, но все равно собрался и пришел. Это подчеркивает его отношение ко всем своим друзьям. Пример настоящего мужчины".
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, общаясь с корреспондентом РИА Новости, отдала должное "выдающейся личности":
«
"Он был выдающейся личностью, человеком редкого таланта и внутренней силы. Прожил долгую и, я надеюсь, счастливую жизнь, занимаясь тем, что любил и в чем был настоящим мастером. Его вклад трудно переоценить. Светлая память, пусть земля будет пухом".
Правильные слова нашел министр спорта России Михаил Дегтярев:
«
"Его жизнь - пример целеустремленности и любви к футболу. Легендарный статус Никиты Павловича навсегда останется в истории нашего спорта. От имени спортивного сообщества выражаю глубокие соболезнования родным, близким, футбольной семье".
"Потеря для всей "красно-белой" семьи"
Президент РФС Александр Дюков уверен, что Симонян был и останется примером для многих поколений, являясь синонимом честности, порядочности и бескорыстного служения футболу.
«
"Его наследие — это не только трофеи и рекорды. На протяжении десятилетий имя Никиты Павловича Симоняна было синонимом честности, порядочности, бескорыстного и искреннего служения футболу. Он был и останется примером для многих поколений. Его любили и уважали абсолютно все вне зависимости от клубных пристрастий - футболисты и тренеры, журналисты и болельщики. Сотрудники РФС гордились возможностью общаться с ним, для всех нас он был мудрым наставником".
А вот почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков, отметив в Симоняне честность, преданность своему делу, абсолютную бескорыстность и уважение ко всем, рассказал агентству, как узнал о грустной новости:
«
"Я проснулся в пять утра и не мог понять, в чем дело, на душе было какое-то чувство тревоги. И потом пришло СМС о том, что Никиты Павловича не стало. Это неимоверная потеря для российского и всего мирового футбола, он был человеком планетарного масштаба. Я хорошо знаю, что к нему очень уважительно относился экс-руководитель ФИФА Йозеф Блаттер, был с ним близок в человеческом плане и даже подарил ему свои именные золотые часы. Я 27 лет был членом исполкома и вице-президентом ФИФА, а таких часов у меня нет. Никита Павлович очень гордился этим подарком и все время их носил. Его отлично знал (экс-президент УЕФА) Мишель Платини, а когда огромный мужик (бывший глава УЕФА) Леннарт Юханссон обнимал его, то мне становилось страшно за Никиту Павловича. С ним дружили и Эйсебио, и Бобби Чарльтон. Такого человека на свете больше нет".
Московский "Спартак" тоже выразил соболезнования в связи с кончиной лучшего бомбардира в истории клуба.
«
"На 100-м году жизни скончался лучший бомбардир за всю историю "Спартака". Олимпийский чемпион, шестикратный чемпион СССР и пятикратный обладатель Кубка СССР как игрок и тренер. Награды Никиты Павловича можно перечислять бесконечно. Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Это огромная потеря для всей "красно-белой" семьи", — отмечалось в сообщении "Спартака", который поменял аватар в своем Telegram-канале на траурный.
Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1956 года пройдет 27 ноября на "Лукойл Арене". Информация о времени прощания станет известна позже — как сообщил знакомый с ситуацией источник, Симоняна похоронят на Ваганьковском кладбище.
Футболисты выйдут на матчи 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и ближайшего раунда Кубка России с траурными повязками в память о Никите Павловиче.