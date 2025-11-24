"В пять утра пришло СМС о смерти..." Российский спорт скорбит по Симоняну

«

"Я проснулся в пять утра и не мог понять, в чем дело, на душе было какое-то чувство тревоги. И потом пришло СМС о том, что Никиты Павловича не стало. Это неимоверная потеря для российского и всего мирового футбола, он был человеком планетарного масштаба. Я хорошо знаю, что к нему очень уважительно относился экс-руководитель ФИФА Йозеф Блаттер, был с ним близок в человеческом плане и даже подарил ему свои именные золотые часы. Я 27 лет был членом исполкома и вице-президентом ФИФА, а таких часов у меня нет. Никита Павлович очень гордился этим подарком и все время их носил. Его отлично знал (экс-президент УЕФА) Мишель Платини, а когда огромный мужик (бывший глава УЕФА) Леннарт Юханссон обнимал его, то мне становилось страшно за Никиту Павловича. С ним дружили и Эйсебио, и Бобби Чарльтон. Такого человека на свете больше нет".