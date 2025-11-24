Клубы РПЛ и ФХР выразили соболезнования в связи со смертью Симоняна

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Футбольные клубы "Краснодар", ЦСКА, "Локомотив", "Динамо" в социальных сетях выразили соболезнования в связи с кончиной олимпийского чемпиона 1956 года по футболу Никиты Симоняна.
О смерти Симоняна, которому 12 октября исполнилось 99 лет, в воскресенье вечером сообщил РИА Новости глава Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.
Также соболезнования выразили калининградская "Балтика", махачкалинское "Динамо", казанский "Рубин", "Сочи", Первая лига, Федерация хоккея России. Хоккейный "Спартак" назвал смерть Симоняна "большой утратой для всего отечественного спорта". Футбольное "Динамо" из Москвы отметило, что Симонян был близким другом бывшего голкипера "бело-голубых" обладателя "Золотого мяча" Льва Яшина: "Покойтесь с миром, Никита Павлович. Светлая память". "Нижний Новгород" заявил, что имя Симоняна "навсегда золотыми буквами вписано в историю отечественного футбола".
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе (РФС).
"Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна
24 ноября, 00:37
Симонян - заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР, был удостоен орденов "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, звания "Заслуженный работник физической культуры РФ". В октябре президент России Владимир Путин присвоил Симоняну звание Героя Труда за большой вклад в популяризацию отечественного футбола. Симонян был награжден олимпийским орденом МОК и орденом Международной федерации футбола (ФИФА).
Симонян являлся старейшим живущим олимпийским чемпионом после того, как 29 октября в возрасте 101 года умер олимпийский чемпион 1948 года по велоспорту француз Шарль Кост.
Не стало великого Никиты Симоняна. Каким запомнят нашу легенду?
24 ноября, 01:07