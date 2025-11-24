Клубы РПЛ и ФХР выразили соболезнования в связи со смертью Симоняна

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Футбольные клубы "Краснодар", ЦСКА, "Локомотив", "Динамо" в социальных сетях выразили соболезнования в связи с кончиной олимпийского чемпиона 1956 года по футболу Никиты Симоняна.

Симонян являлся старейшим живущим олимпийским чемпионом после того, как 29 октября в возрасте 101 года умер олимпийский чемпион 1948 года по велоспорту француз Шарль Кост.