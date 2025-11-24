Не стало великого Никиты Симоняна. Каким запомнят нашу легенду?

О кончине легендарного футболиста, тренера и функционера Никиты Симоняна поздним воскресным вечером сообщил президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян. В четверг Симоняну стало плохо, и его госпитализировали. В воскресенье он ушел из жизни.

Совсем недавно, в октябре, отмечали 99-летие Никиты Павловича Симоняна, лучшего бомбардира в истории московского "Спартака", последнего остававшегося в живых игрока "золотой" олимпийской сборной мельбурнского образца, автора первого гола сборной СССР в финальной стадии чемпионата мира в ворота англичан в 1958-м. Перед 99-м днем рождения Симоняну было присвоено звание Героя Труда России. До него еще в советские времена подобной награды были удостоены лишь Николай Старостин и Лев Яшин. После ухода из жизни французского велогонщика Шарля Коста именно Симонян оставался старейшим среди ныне живущих олимпийских чемпионов. Все были уверены, что погуляют на его столетии.

Его жизнь и судьба — история нашего футбола

Да и всей нашей страны. Детство Мкртыча (Никитой он стал уже после переезда в Москву, и отчество Погосович сменил на более привычное Павлович) прошло в Сухуми. Родители поначалу мечтали о том, что сын станет музыкантом, но во время войны он познакомился с игроком сухумского "Динамо" Шотой Ломинадзе, который стал его первым тренером. В 1944-м московские "Крылья Советов" провели в Сухуми два товарищеских матча с местными динамовцами, и Симонян блеснул своими бомбардирскими качествами. Тренеры столичной команды Владимир Горохов и Абрам Дангулов пригласили его в "Крылышки".

В 1946-м Симонян переехал в Москву и стал игроком "Крыльев Советов". Поселился в комнате у Горохова, семья которого стала для Никиты родной. Первый матч сезона москвичам предстояло сыграть против минского "Динамо" в Сухуми. В конце 40-х сезон всегда начинался на юге. Когда Симонян приехал в родной город, то узнал: в его доме был обыск, а отца арестовали. Эту акцию организовали грузинские власти, которые хотели видеть сухумского бомбардира в составе тбилисского "Динамо", покровительство которому оказывал всесильный Лаврентий Берия. Самому Симоняну обещали всевозможные блага и даже новый паспорт с грузинской фамилией. Только он наотрез отказался, и провокация не сработала.

В 1948 году "Крылья Советов" выступили неудачно, заняв в чемпионате СССР последнее место, и было принято решение команду расформировать. Решение принималось на уровне ВЦСПС, руководящего органа советских профсоюзов. Игроков "Крылышек", которые представляли интерес для других клубов, направляли в московские профсоюзные команды. Симоняна звал в московское "Торпедо" директор завода ЗИС Иван Лихачев. Тоже сулил всевозможные блага, но Горохов и Дангулов возглавили "Спартак" и пригласили нападающего в свою команду.

Именно в "Спартаке" Симонян раскрылся. В первый же сезон в рядах "красно-белых" стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР, забив 26 голов, а в следующем сумел превзойти этот результат, наколотив соперникам 34 мяча. Такая результативность не осталась без внимания ВВС, "ватаги Василия Сталина", как называли болельщики футбольную команду военных летчиков.

Когда спартаковцы находились на сборах в Кисловодске, сын вождя Василий Сталин прислал за Симоняном личный самолет и двух адъютантов. Уходить из "Спартака" Никита не собирался, и никакие обещания квартиры, машины и прочих материальных благ не произвели на него впечатления. Тогда адъютанты товарища Сталина решили действовать хитрее и, напоив футболиста, отвезли его в аэропорт Минеральных Вод. Самолет взял курс на Москву, но за это время Симонян протрезвел и к рандеву с Василием Иосифовичем оказался готов.

Хоть всесильный шеф ВВС и говорил, что поклялся прахом матери переманить Симоняна в свою команду, тот ответил: "В "Спартаке" я состоялся как игрок благодаря партнерам и тренерам. Разрешите остаться в родной команде!" Василий Сталин заявил своим адьютантам, что ценит такой правдивый ответ, и сказал, что Симонян может обращаться к нему по любому вопросу в любое время. А в Минводах на сборе "Спартака" вернувшемуся из Москвы футболисту устроили разнос. Тогда Симонян решил разыграть одноклубников. Показал врученную военную форму и рявкнул: "Как вы смеете так разговаривать с офицером!" Спартаковцы опешили, и лишь после этого Симонян признался, что разыграл их.

В 1954-м нападающий "Спартака" дебютировал в сборной СССР, а в 1956-м именно спартаковцы составляли костяк олимпийской команды, отправившейся в Мельбурн за "золотом". Сам Никита принял участие лишь в финальном матче со сборной Югославии и получил золотую медаль. Тогда они вручались лишь 11-и футболистам, принимавшим участие в решающем матче. Несколько раз Симонян предлагал отдать свою награду Эдуарду Стрельцову, который провел до этого все игры, но тот благородно отказывался.

В 33 года Симонян завершил карьеру футболиста. В составе "Спартака" он забил 160 голов и выиграл четыре чемпионата и два Кубка СССР. Практически сразу же после этого Николай Старостин предложил Симоняну стать старшим тренером "Спартака", за который продолжали выступать его бывшие партнеры. Через два года Никита Павлович привел "красно-белых" к победе в чемпионате СССР — 1962, а в 1963-м и 1965-м его подопечные совершали круги почета с Кубком СССР. Из "Спартака" в 1965-м его уволили "за упущения в воспитательной работе". Такую формулировку проводившая чистку руководство применило после того, как игрок "Спартака" Юрий Севидов на автомобиле сбил на переходе насмерть известного ученого.

В июле 1967-го Никита Павлович вновь возглавил "Спартак" и в 1969-м снова привел "красно-белых" к победе в чемпионате СССР. Под руководством Симоняна ереванский "Арарат" в 1973-м сделал дубль, выиграв чемпионат и Кубок СССР в остром соперничестве с киевским "Динамо". Ни до, ни после во всесоюзных чемпионатах армянская команда не добивалась подобных успехов. Поработал Симонян и со сборной СССР, и с одесским "Черноморцем", но в 80-х перешел на административную работу. С 1986 по 1990 год занимал пост начальника сборной СССР, которая именно в это время завоевала "серебро" на чемпионате Европы.

В 1990-м был назначен заместителем председателя Федерации футбола СССР, а после распада Союза стал первым вице-президентом РФС. Удивительно контактный и по-настоящему профессиональный функционер был незаменим. Менялись президенты, а Симонян неизменно занимал рабочее место в своем кабинете. Трижды ему приходилось возглавлять РФС в качестве исполняющего обязанности после отставок Виталия Мутко, Сергея Фурсенко и Николая Толстых. Приходили новые президенты, но ни у кого даже мысли не возникало намекнуть Симоняну на отставку.