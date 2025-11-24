Экс-тренер "Спартака": Симонян навсегда останется в истории клуба

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Бывший тренер московского "Спартака" испанец Рауль Рианчо заявил РИА Новости, что ушедший из жизни олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян навсегда останется в истории клуба и российского футбола.
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.
«
"Он войдет в историю клуба и всего российского футбола. Его рекорд будет трудно превзойти! Надеюсь, что там, где он сейчас, он продолжит ставить рекорды. Покойся с миром, Никита", - сказал Рианчо.
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в РФС.
Капелло назвал Симоняна настоящим другом
24 ноября, 11:55