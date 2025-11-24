Рейтинг@Mail.ru
Экс-тренер "Спартака": Симонян навсегда останется в истории клуба
Футбол
 
12:01 24.11.2025
Экс-тренер "Спартака": Симонян навсегда останется в истории клуба
Экс-тренер "Спартака": Симонян навсегда останется в истории клуба - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Экс-тренер "Спартака": Симонян навсегда останется в истории клуба
Бывший тренер московского "Спартака" испанец Рауль Рианчо заявил РИА Новости, что ушедший из жизни олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян навсегда... РИА Новости Спорт, 24.11.2025
футбол
спорт
никита симонян
рауль рианчо
спартак москва
Новости
никита симонян, рауль рианчо, спартак москва
Футбол, Спорт, Никита Симонян, Рауль Рианчо, Спартак Москва
Экс-тренер "Спартака": Симонян навсегда останется в истории клуба

Рианчо: Симонян навсегда останется в истории "Спартака" и российского футбола

Никита Симонян. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Бывший тренер московского "Спартака" испанец Рауль Рианчо заявил РИА Новости, что ушедший из жизни олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян навсегда останется в истории клуба и российского футбола.
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.
"Он войдет в историю клуба и всего российского футбола. Его рекорд будет трудно превзойти! Надеюсь, что там, где он сейчас, он продолжит ставить рекорды. Покойся с миром, Никита", - сказал Рианчо.
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в РФС.
Капелло назвал Симоняна настоящим другом
Капелло назвал Симоняна настоящим другом
24 ноября, 11:55
 
ФутболСпортНикита СимонянРауль РианчоСпартак Москва
 
