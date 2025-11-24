Сайт НХЛ считает Демидова одним из главных претендентов на "Колдер Трофи"

Демидову 19 лет. Он провел 21 матч в текущем розыгрыше регулярного чемпионата и набрал 17 очков (4 гола + 13 передач). Россиянин возглавляет таблицу бомбардиров среди новичков. У Сеннеке 16 (7+9) очков в 22 матчах, у Шефера – 15 (7+8) очков в 23 матчах. В активе Никишина 8 (2+6) очков в 21 встрече. Аскаров в нынешнем сезоне принял участие в 14 играх и помог команде одержать 8 побед. В среднем за игру россиянин отражает 91,3% бросков при коэффициенте надежности 2,83.