23:32 24.11.2025 (обновлено: 23:33 24.11.2025)
Сайт НХЛ считает Демидова одним из главных претендентов на "Колдер Трофи"
Сайт НХЛ считает Демидова одним из главных претендентов на "Колдер Трофи"

Демидов стал вторым в списке претендентов на "Колдер Трофи" по версии сайта НХЛ

© Фото : nhl.com/canadiensХоккеист "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов занял второе место в списке претендентов на приз "Колдер Трофи", вручаемый лучшему новичку сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), по версии авторов сайта турнира.
По итогам голосования 16 экспертов Демидов набрал 57 очков. Россиянин уступил только канадскому защитнику "Нью-Йорк Айлендерс" Мэттью Шеферу, который набрал максимальные 80 баллов и получил первые места от всех 16 участников голосования. Третьим стал нападающий "Анахайм Дакс" Беккет Сеннеке (34).
Защитник "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин (19) расположился по итогам голосования на четвертой строчке, вратарь "Сан-Хосе Шаркс" Ярослав Аскаров (2) стал 12-м.
Демидову 19 лет. Он провел 21 матч в текущем розыгрыше регулярного чемпионата и набрал 17 очков (4 гола + 13 передач). Россиянин возглавляет таблицу бомбардиров среди новичков. У Сеннеке 16 (7+9) очков в 22 матчах, у Шефера – 15 (7+8) очков в 23 матчах. В активе Никишина 8 (2+6) очков в 21 встрече. Аскаров в нынешнем сезоне принял участие в 14 играх и помог команде одержать 8 побед. В среднем за игру россиянин отражает 91,3% бросков при коэффициенте надежности 2,83.
